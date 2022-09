Ne pristajemo da nas isti ljudi varaju decenijama i zavadjaju

Govor Vele Mićković,sa potpisivanja koalicije Idemo ljudi

Poštovane kolege, dame i gospodo,

Sve ove godine građani su bježali od politike a sada nam je svima politika došla glave. Dok smo čekali da politička elita preuzme odgovornost, da se uhvati u koštac sa problemima i rešava ih, došli smo u situaciju da su Pljevlja postala grad u kome mladi ne vide svoju budućnost.

Razočaravajuće je bilo i za mene kao novinara da godinama pišem o nestajanju privrednih subjekata, političkim planovima i obećanjima, koji su danas postali predmet podsmijeha i šale, dok većina sugrađana grca u ekonomskim problemima i pred globalnim najavama najgoreg scenarija. Ja sam jedna od razočaranih građana Pljevalja i zbog toga želim da sa svojim časnim kolegama iz Ujedinjene Crne Gore radim na razvoju naše opštine. Razočarenje nije dovoljno da profunkcioniše pravna država, da i dalje gledamo kako se partijski interesi projektuju kroz najlukaviji vid podjela i poniženja običnog čovjeka, dok višedecenijski predstavnici vlasti brane lične ineterese kroz priču o patriotizmu i odbrani suverenosti države. Zamislite kada i novinar mjesecima ne možete da dobije odgovor na postavljena pitanja od onih koji su dužni da polažu račun svakom građaninu. Koliko bahatosti i osionosti nosi politička funkcija uvjerila sam se više puta i zato moramo stati jedni uz druge i zaustaviti odumiranje Pljevalja. Kako inače objasniti zašto je jedan od najstarijih gradova u Crnoj Gori, koji raspolaže tolikim bogatstvom, zapostavljen i nalazi se na rubu siromaštva? Loša i neodgovorna politika crpila je pljevaljske resurse na štetu građana ove sredine, a za neuspješne privatizacije niko nije snosio odgovornost, štaviše, mnogi su nagrađivani novim funkcijama da bi imali nove promašaje.

Dragi sugrađani, večeras smo svi zajedno jer imamo isti cilj – da sačuvamo Pljevlja od gašenja. To mogu pošteni ljudi, iskusni i mladi koji hoće da valorizuju potencijale Pljevalja.

Podsjećam vas da Pljevlja imaju preko 170 miliona tona rezervi uglja, neiskorišćeni šumski potencijal – gdje šume zahvataju preko 70 odsto opštine, eksploatacione rezerve olova i cinka za narednih 20 godina, ovjerene rezerve laporca preko 250 miliona tona. Uz to imamo vrijedne domaćine i male i srednje privrednike koji nisu odustali od zavičaja. Pljevaljskoj omladini postala je blizu Njemačka, Amerika, ali želimo da imaju mogućnost da se vrate i svoju energiju i entuzijazam posvete Pljevljima. Omladina se rasula diljem svijeta jer nije bilo nade za nova radna mjesta i pored mnogih obećanja da će Pljevlja biti grad u koji se dolazi, zamajac razvoja Crne Gore. Govorili su da će nam svanuti kada dođu političke garniture bliske državnoj vlasti. Sve kombinacije smo imali ali su rezultati izostali.

Zato danas moramo jasno poručiti da je važan svaki čovjek koji je svoju budućnost vezao za Pljevlja. Mi ne smijemo dopuštati dalji odliv stanovnika. Moramo se obavezati da ćemo sprovesti izborni program, koji ćemo ponuditi građanima na ocjenu. Moramo stvoriti povoljan poslovni ambijent za nove investicije i nova radna mjesta, realizovati kapitalne infrastrukturne projekte, asfaltirati puteve poljoprivrednicima a ne funkcionerima, uvažiti znanje i iskustvo svih Pljevljaka jer nema mjesta za gubljenje vremena.

Da li je potrebvno pojašnjavati koliko je poštovanje zakona presudno, da niko ne bude iznad pravde. Jer kako, recimo, objasniti posrnuće da godinama „Vektre Jakić“ duguje državi, lokalnoj samoupravi, radnicima, dobavljačima, a sudovi godinama ne uvode stečaj u kopmaniju Tu je i primjer radnika zaštitara koji traže da rade za minimalnu platu ali ne i prekovremeni neplaćeni rad. Imaju kvalifikacije, imaju radna mjesta ali, tvrde, da nema poštovanja Zakona o radu. Radnici državu uče poštovanju zakona, a institucije i političari se prave gluvi.

Šta reći o politici lokalne vlasti koja za dvije godine nije umjela da utroši pet miliona prihoda, da realizuje projekte, a opravdanje za nerad nalazi u sajber napadima na informacioni sistem CG. Oni kojima se predsjednik opštine bira iz Podgorice, zaljubljenici u neispunjena obećanja, slijepi na koruptivne afere koje su pustošile državni budžet – žive u ružičastim partijskim snovima.

Dragi Pljevljaci, iako smo svi manje-više razočarani dešavanjima i u poslednje dvije godine, tvrdim da je sloboda u Crnu Goru stigla 30. avgusta 2020. Prestala su policijska privođenja i izricanje kazni zbog javno iznesenog mišljenja, satiričnih stihova, ne može vas niko više ucjenjivati za glas. Ne smijemo budućnost naše djece prepustiti onima koji i dalje prijete spočitavajući slobodno mislećim ljudima fašizam čak i klerofašizam, brojnim samozvanim stručnjacima za definisanje građanskih i retrogradnih snaga. Ni jednom čovjeku na svijetu se ne smije prijetiti traktorskim kolonama i napuštanjem svog doma.

Nakon pljevaljskih veličanstvenih litija koje su pokazale da ljubav i ispravan cilj u odbrani svetinja daju snagu i hrabrost, zbačeni su okovi patriokratije koja je nametala definicije patriotizma s rukom u državnom budžetu. Vlast mora biti smjenjiva. Zato svaki Pljevljak treba da razmisli kome daje svoj glas jer promašene politike su od Pljevalja napravile grad bez perspektive.

Nama ne trebaju međunacionalne tenzije fabrikovane zarad opstanka propalih politika i koruptivnih interesa. Pljevljima trebaju pošteni i odgovorni ljudi koji će da se bore za opstanak i razvoj opštine. U globalnoj najavi nestašici hrane i svakodnevne inflaciji, kojoj se ne nazire kraj, vrijednost svakog našeg poljoprivrednika je neizmjerna, baš kao i rudara koji odgovornim radom spašava ekonomiju i energetsku nezavisnost Crne Gore.

Na lokalnim izborima u Pljevljima Ujedinjena Crna Gora je u zajedničkoj koaliciji sa Demokratama i Pokretom za Pljevlja. Pružili smo ruku subjektima sa kojima se, često, značajno razlikujemo, ali na loklanom nivou cilj nam je isti – razvoj opštine Pljevlja. U Demokratama vidimo odgovoran i predan rad jer su finansijski i ugovorom doveli proces toplifikacije grada do početka realizacije. Toplifikacija je najbolji način da dođemo do manje zagađenosti vazduha i izgradnje kvalitetne podzemne toplotne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, a tako ćemo se osloboditi svakodnevnog prekopavanja saobraćajnica. U Pokretu za Pljevlja prepoznali smo težnju za objedinjavanjem građana oko lokalnih tema.

Poštovani Pljevljaci vi ste vlast i vi treba da dajete ocjenu za rad svakog političara, službenika, direktora. Vrijeme sijanja straha je završeno. Potrebno je da radimo kvalitetno i za Pljevlja, na koja smo ponosni. Ne smijemo nikada više dozvoliti da se zakoni ne poštuju, da imamo nejednake aršine, da država ne naplaćuje višemilionske koncesione naknade, da nemamo sopstveni asfalt a imamo stotine km neasfaltiranih puteva, da čekamo na toplifikaciju 42 godine a ona je bila uslov za izgradnju prvog bloka Termolektrane Pljevlja.

Ne pristajemo da nas isti ljudi varaju decenijama, da nas zavađaju, da nas plaše, da nam hvale sirovinski potencijal odnoseći kajmak. Ujedinjeni možemo sve jer važani su ljudi koji žive u Pljevljima, koji vole Pljevlja i koji žele da opština bude industrijski, poljoprivredni i turistički uspješna. I pored svih razočarenja moramo da budemo odgovorni ljudi, nikad neljudi, i da i u doba neljudi, budemo ljudi. Patrijarh Pavle nam je ostavio u amanet riječi „ Nismo birali ni zemlju gde ćemo se roditi, ni narod u kojem ćemo se roditi, ni vrijeme u kojem ćemo se roditi, ali biramo jedno, da li ćemo biti ljudi, ili neljudi“. Idemo ljudi, zajedno za Pljevlja i svakog čovjeka.