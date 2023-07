Ne radujemo se tijesnoj većini, ne treba nam ucjenjivačka grupa“

Lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kaže da se ne raduju tijesnoj većini, jer Crnoj Gori treba stabilna vlada, a ne ucjenjivačka grupa. On je u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“ rekao da ne treba juriti sa formiranjem izvršne vlasti, nego da treba napraviti kvalitetan dogovor.

Goran Danilović (Foto: RTCG)

„Ako napravimo grešku teško ćemo je ispraviti. Treba da se potrudimo da ne bude grbe na rođenju vlade“, kazao je on.

On je rekao da su principi stav PES-a, te da ostali partneri u koaliciji nijesu učestvovali u pisanju. Međutim, ne vidi problem u principima.

„Ne radujemo se tijesnoj većini u novoj vladi. Ne zbog toga što to ne bi za nas bilo dobro, naprotiv, ne navijamo za ono što bi nama donijelo korist. Zbog toga što će se takvog protiv takvog pribavljanja koristi lako svi sjetit. Ako imate tijesnu vladu od 41 poslanika onda je svaki poslanik dragocjen. Sve zavisi od njegove volje. Ja to ne želim“, kazao je on.

Kazao je da bi mnogo bilo bolje da se dobije stabilna i šira vlada koja će se baviti dubljim problemima.

„Kada primijetim da se pod pritiskom potencijalnih partnera otvaraju nova ministarstva, meni to ne obećava. Ukoliko to sve može da se završi bez nas pružićemo ruku i reći – hvala, radite posao, ali nećemo lako pristati na takvo nešto“, rekao je Danilović.

Istakao je da treba zastati jer nije dobro da svakog jutra treba moliti nekog poslanika da tog dana ne „zategne“ jer sve će propasti.

„Te vlade nijesu dobre, pa makar ja bio taj tas i da od nas sve zavisi. To nije vlada već ucjenjivačka grupa i to nama ne treba. Sve ćemo uraditi da do toga ne dođe“, rekao je on.

Smatra da nije trebalo da bude teških riječi prije izbora i da su glasači to prepoznali i kaznili malom izlazošću.

Dodao je da se neće formirati nova ministarstva da bi se nekom ispunile želje.

„To se neće raditi dok smo mi unutra, jer mi nećemo biti ukras“, rekao je on

Izvor-rtcg