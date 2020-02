Jedan od političkih lidera vladajuće koalicije u Srbiji pozvao je građane Srbije da ove godine ne letuju u Crnoj Gori „iz poznatih razloga“.

Takav poziv mogao bi samo da naškodi borbi naroda za odbranu crkava i manastira od namera vlasti u Podgorici da ih „zakonski“ preotmu.

Nemaju građani Srbije nikakav problem sa građanima Crne Gore da bi im uvodili bilo kakve „ekonomske sankcije“ i da bi bojkotovali svoju bratsku i najbližu državu što bi se odrazilo i na standard ljudi.

Ne žele građani Srbije da se ponašaju isto kao vlast u Crnoj Gori i da veštački izazivaju međudržavne sukobe (gde ih nema), a koji mogu samo da štete i borbi naroda za odbranu svetinja.

© FOTO : MARKO KOVAČEVIĆ/FEJSBUK Nikšićani su nakon molebana izašli na litiju u velikom broju noseći bilbord sa likom patrijarha Pavla

Nije cilj građana Srbije ni srpskog naroda da nanese nikakvu ekonomsku štetu Crnoj Gori, tako što se neće letovati u Bečićima, Budvi, Baru, Ulcinju, već je cilj da se urazumi Podgorica da poštuje ono što istorijski i zakonski pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Ne pripadaju more, plaže i crnogorske uvale ni Milu ni Mirašu da bi ih građani Srbije izbegavali i tako stvarali opasnu distancu od najbliže Crne Gore.

Niko od naroda u Crnoj Gori koji mesecima mirno hoda od crkve do crkve, od grada do grada, od sela do sela, ne očekuje da politički igrači iz Srbije zaoštravaju odnose između naših građana jeftinim demagoškim parolama kojim se potpiruju strasti, a ne doprinosi ostvarenju cilja.

Šta je sledeće?

Da neko predloži da se Beograd ponaša isto kao Podgorica? Da neko zabranjuje muzičarima ili glumcima iz Crne Gore da uđu u Srbiju? Da neko prebrojava krvna zrnca ili hapsi i privodi zbog nacionalnih osećanja ili političkih stavova o antologijskim procesima u Crnoj Gori?

Takve opasne poruke i ideje moraju da se zaustave. Tanka je linija na kojoj se hoda, ne sme da se sklizne u ludilo.

Srbi će i ovog leta, kao i svake godine, da letuju u bratskoj Crnoj Gori. I ne samo što će da letuju, nego će i nedeljom da idu na liturgije u Manastir Savinu ili Hram Svetog Jovana Vladimira u Baru.

Ne samo što će da letuju, nego će da idu i na litije kao slobodni ljudi kojima niko ne može da naredi gde će provesti godišnji odmor, ni za šta će da se bore.

Zato bi jedan od slogana za letnju sezonu u Crnoj Gori mogao da bude:

„Ne samo da ćemo da letujemo, nego ćemo i da litijamo!“