Ne stišava se bura oko gazdovanja mrestilištem u Pljevljima; Vraneš: Ne zanimaju me tajkuni, štitim građane

Od ribnjaka i mrestilišta Vodice korist moraju da imaju građani i Opština Pljevlja, a ne samo nekoliko odabranih pojedinaca iz „Lipljena“, kazao je Vraneš za „Dan“

Opština Pljevlja odbila je zahtjev Sportsko-ribolovnog kluba „Lipljen“ da nastavi korišćenje ribnjaka – jedinog mrestilišta potočne pastrmke u Crnoj Gori, kako bi zaštitila interes građana te lokalne samouprave, a predsjednik Opštine Dario Vraneš u izjavi za „Dan“ ističe da interesi tajkuna ne mogu biti preči od narodnih. U obrazloženju Opštine navodi se da će predmetnu nepokretnost u narednom periodu koristiti pretežno za javni interes lokalne zajednice, te da korist od ribnjaka moraju da imaju i građani Pljevalja i Opština Pljevlja, a ne samo odabrani pojedinci iz „Lipljena“. Podsjetimo, Opština je 2019. godine klubu „Lipljen“ ustupila ribnjak na Breznici u gradskom parku na korišćenje bez naknade radi stavljanja u funkciju ribnjaka kao mrestilišta i uzgoja riba za poribljavanje pljevaljskih voda, a u cilju održivog korišćenja, zaštite, očuvanja i unapređenja riba i drugih vodenih organizama.

To je urađeno na osnovu mišljenja Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa ugovorom koji je zaključen sa Direktoratom za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

– Ne zanimaju me tajkuni. Štitim interese građana Pljevalja. Od ribnjaka i mrestilišta Vodice korist moraju da imaju građani i Opština Pljevlja, a ne samo nekoliko odabranih pojedinaca iz „Lipljena“. Sportsko-ribolovni klub „Lipljen“ je protivzakonito preveden u DOO (dioničarako društvo) i promet preko njihovog računa je milion i stotine hiljada eura – kazao je Vraneš.

Agencija radila studije

Agencija za zaštitu životne sredine uradila je Studiju zaštite Parka prirode Gornji tok rijeke Ćehotine, kao i Studiju zaštite Spomenik prirode Gradski park u Pljevljima i, kako su naveli, u iščekivanju usvajanja odluke o proglašenju u Skupštini opštine iz novinskih članaka su saznali da je nastao problem oko pomenutog mrestilišta. Kako navode, SRK „Lipljen“ je nakon izrade Studije zaštite za gornji tok rijeke Ćehotine izvršio poribljavanje 2021. godine na potezu od ušća Vezišnice u Ćehotinu do ušća Gotovuške rijeke u dužini od oko 15 kilometara riječnog toka Ćehotine.

S druge strane, osnivač i predstavnik SRK „Lipljen“ Vaso Knežević kaže da odluka predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša nije konačna i da oni trenutno predstavnicima vlasti u gradu pod Golubinjom pokušavaju predstaviti stvarno stanje stvari. On je istakao da nije tačna priča o milionskim prometima, koju je iznio Vraneš.

– SRK „Lipljen“ je za poslednjih šest godina (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) imao priliv od ukupno 620.630,12 eura, a odliv 510.135,98 eura, što se jasno vidi na potvrdi banke gdje imamo žiro račun, a predsjednik Dario Vraneš tvrdi da smo u samo četiri godine imali promet od oko tri miliona eura – kazao je Knežević.

Član upravnog odbora Kerim Selmanović kaže da je „Lipljen“ jednoglasnom odlukom dobio pravo upravljanje mrestilištem od strane SO Pljevlja u prošlom sazivu. On je naglasio da je „Lipljen“ od novca od EPCG koji je dobijen kao odšteta za pomor ribe u mrestilište uložio oko 100.000 eura, ne računajući rad članova kluba. Kako tvrdi, dobili su sve neophodne saglasnosti od državnih organa, a neki od njih već su uputili dopis „Lipljenu“ da nastavi sa mrešćenjem potočne pastrmke. On smatra da predsjednik Opštine Dario Vraneš nije dobio valjane informacije i poručuje da će „Lipljen“ svoju djelatnost zaštititi na svaki legalan načan.

