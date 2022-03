Još jedna u nizu uspješnih mladih sugrađanki – radoznala i istrajna, druželjubiva, pozitivna, ambiciozna i snalažljiva. Za nju ne postoji formula za uspjeh, ne pokušava da kopira nečiji način razmišljanja i obavljanja zadataka, već gradi svoj. Uvijek sebi postavlja visoke ciljeve i odluke donosi intuitivno. Kroz šalu kaže da rad, red i disciplina nije njen životni moto, iako puno radi, uči i konstantno, svom umu daje razne izazove, jer joj stvari brzo dosade i često traži nove izvore informacija. Jedna od njenih najvažnijih lekcija – jeste da se ne bi trebalo upoređivati sa drugima, jer svako vodi neke svoje bitke. Naša jedina bitka je ona sa samim sobom, a to je, kako ističe, Teodora Čvorović, studentkinja Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da svaki dan budemo bolji nego juče.

-Za moj dosadašnji napredak zaslužni su moji roditelji bez čije podrške i bezuslovne ljubavi nikada ne bih stigla dovde. Oni vole kroz šalu da kažu da je sve do genetike, ali i pored toga mislim da su mi usadili prave vrednosti kroz vaspitanje i dobar primjer. Članovi moje uže ali i šire porodice poklonili su mi jako puno pažnje i razumijevanja, što mi je donijelo samopouzdanje, njegovali su moju radoznalost i želju za učenjem, što nikako nije bio lak posao, jer sam bila jako hiperaktivno dijete. Ovo su sve jako važni faktori u mom odrastanju koji su izgradili mene kao ličnost – priča Teodora, studentkinja četvrte godine na smjeru arapski jezik i književnost – Odsjeka za orijentalistiku, i dodaje da kada se izgubi u ovoj turbulentnoj realnosti i brzom načinu života porodica joj pomaže da ne zaboravi ko je, i da nikad ne izgubi skromnost ali i nadu kakav god ishod bio.

– Ne slušajte ljude na čijem mjestu ne želite da budete, prihvatite dobronamjerne savjete ljudi koji su se ostvarili i prevazišli prepreke sa kojim se vi trenutno suočavate, ali i nikada ne zanemarujte riječi svojih roditelja jer su oni možda i jedini ljudi koji žele da budete bolji od njih – savjetuje Teodora. Za uspješne rezultate na fakultetu, (prosjek 9, 01), Teodora kaže da je najvažnija istrajnost i redovnost kao i nepresušna žeđ za novim znanjima.

-Lijepe riječi i pohvale od mojih profesora i kolega na fakultetu svakako su za mene nagrada. Nikada nisam bila materijalista jer težim duhovnom bogatstvu ali je finansijska nezavisnost svakako jedan od uslova da bi se postigao isti. Novac nam daje slobodu i mogućnost da biramo, a to je nešto što cijenim više od svega i šta želim da posjedujem u budućnosti – ističe Teodora. Iz djetinjstva nosi lijepa sjećanja i smatra da je srećna jer je rođena baš u Pljevljima, a ne u nekom velikom gradu.

– Tako sam imala priliku da iskusim povlastice i poteškoće života u malom gradu ali i u metropoli. Mislim da je odrastanje u Pljevljima jako bezbrižno, stekla sam najbolje prijatelje i naučila važne lekcije koje su mi kasnije pomogle da se suočim sa izazovima koje je život pred mene postavljao. Iako imam još mnogo da naučim u životu i mnoga iskustva da proživim, mislim da je djetinjstvo u Pljevljima nešto što će zauvijek biti u mom pamćenju kao pozitivan dio života. Iako za sada nemam aspiracije za vraćanjem u svoj rodni grad, ne isključujem nijednu opciju jer mi nikad ne znamo šta nosi novi dan, a u tome je čar života. U daljoj budućnosti svakako sebe mogu vidjeti kako uživam u našem mirnom gradiću daleko od buke i gužve. Mislim da o tome sanjaju svi stari Pljevljaci koji su se već ostvarili negdje daleko od svog rodnog grada – iskrena je Teodora. Teodora ima mnogo hobija i različitih interesovanja, a Gimnazija joj, je kaže, pomogla da shvati koliko je važno njegovati svestranost.

-Dala mi je lijepu podlogu za nešto što se zove akademski život. Naučila me nekim normama, pravilima ponašanja akademskih građana, donijela mi je opšte obrazovanje i znanja ali i uvid u to šta najviše volim da radim, a šta bih izbjegla tokom daljeg školovanja. Uvijek sam imala afiniteta ka jezicima i generalno društvenim naukama, a moji dragi profesori bili su jako svjesni toga pa su i znali da mi progledaju kroz prste kad su u pitanju prirodne nauke. To je najbolje znao moj razredni, Danko Despotović, koji je od početka bio podrška meni i svima nama da radimo ono u čemu smo najbolji pa tako rezultati neće izostati. Cijelo to gimnazijsko iskustvo bilo je jako vrijedno i pomoglo mi je da se lakše uklopim u novu sredinu i univerzitetski način života – ističe Teodora kojoj je Filološki fakultet i studiranje arapskog jezika donijelo upravo ono što je očekivala: proširenje vidika, upoznavanje mnogih ljudi i sticanje novih iskustava i znanja.

– Pomoću jezika dobijamo uvid u nečiju kulturu, učimo o tradiciji, ponašanju i svim malim stvarima koje neki narod čine autentičnim. Volim da čitam i učim o drugim zemljama i sigurno ću mnogo putovati u životu jer je znanje i iskustvo koje tako steknemo neprocenjivo. Čitajte što više, razgovarajte o svojim idejama, razmenjujte iskustva s drugim ljudima. Potrebno je skupiti hrabrost i slediti svoje snove, trudite se da radite ono što volite jer je ljubav jedina stvar koja nas pokreće i poziva na akciju – objašnjava Teodora. Ističe da se danas pred mlade postavlja velik izazov kako da se izbore sa iskušenjima, pritiscima i očekivanjima drugih ali i sebe.

-Ukoliko vas ne ispunjava posao koji radite promijenite posao, ako to nije neka realna opcija pronađite hobi koji vas inspiriše jer je svakako ključno pitanje novog doba “Kako da se nosimo sa stresom?” Iz priča starijih ljudi, koje vrlo rado slušam, došla sam do zaključka da je na novoj generaciji veliki velik teret, naši stariji su svakako živjeli nekim zdravijim životom i uprkos svim poteškoćama, bili bezbrižniji jer napredak čovječanstva, koliko god da čini život lakšim, svakako je donio pred nas neke nove izazove – naglašava Teodora. Po njenim riječima, pandemija nas je, između ostalog, natjerala da se mnogo više zagledamo u sebe, okrenemo više svojim potrebama, počnemo da cijenimo vrijeme provedeno sa prijateljima i porodicom i uživamo u nekim malim stvarima.

-Mislim da šta god da nam budućnost donese ljudi će se uvijek dovijati na razne načine.To svakako možemo vidjeti kroz istoriju čovječanstva, ljudi su uvijek nalazili načine kako da se izbore sa teškim vremenima, koji je svakako bilo mnogo. Loša vremena rađaju dobre ljude i obrnuto – kaže Teodora. Teodora naslućuje da će njena budućnost biti u nekoj kreativnoj industriji u kojoj će moći da ispuni svoj potencijal.

-Volim da pišem i težina riječi me je uvijek fascinirala, zato i volim jezike jer je jezik mnogo više od samog sredstva komunikacije nekog naroda. Riječ može da nasmije i rasplače, motiviše ali i obeshrabri i zato pazite dobro kakav sadržaj birate – zaključuje Teodora.

S.Z.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 1. marta 2022.g.