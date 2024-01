Nećemo ćutati dok nas mučki smjenjujete  

Ministar zdravlja Vojisav Šimun smijenio je juče direktora DZ Podgorica dr Danila Jokića. Potpisao je Razrješenje koje, ubijeđen sam, nije čitao. A i zašto bi? Morao je, po naređenju, da ga smijeni! Ujedinjena Crna Gora je ponosna na svog funkcionera koji za tri godine nije dozvolio da ni jedan zapoleni osjeti Jokićevu političku pripadnost. Pored pokazane profesionalne hrabrosti rečeno je dovoljan razlog da ode ponosno s pozicije na koju je izabran na konkursu. Ministar je smijenio dr Jokića na osnovu predloga i žalbi Odbora direktora, na osnovu nedostojnog tužakanja na njegov rad od prije dvije godine. Ministar očigledno nije provjeravao kako je do toga došlo jer da jeste shvatio bi da su navodne sjednice tog organa upravljanja održavane putem vajbera, a da je zbog nepodnošljivog insistiranja na nočanim nadoknadama, koje ne određuje direktor nego Vlada, jedna časna ljekarka iz Odbora podnijela ostavku. Ujedinjena CG ministru Šimunu ne duguje ništa, ali bi i on, njegove kolege iz Vlade, parlamentarne većine i premijer lično morali znati da oni nama duguju. Vojislav Šimun ne bi nikada vidio ministarski kabinet da su Vladimir Dobričanin ili Danilo Jokić prihvatili da pogaze lične i političke principe i zasjednu na mjesto ministra. Vojislav Šimun nije bio ni prvi, ni najbolji izbor za minista – bio je iznuđeno rješenje, nakon što neki od nas nisu prihvatili pogodbu koja bi nas i ljudski i politički unizila. Nakon što su meni nudili mjesto ministra prosvjete koje sam odbio, nudili su nam i mjesto ministra zdravlja ali smo i to odbili. Danas svjedočimo svi koliko je to bilo dobro za ovaj „napredak Crne Gore u evropskim integracijama“ kojim se kite svi izuzev nas koji smo ga omogućili. Govorili smo mandataru Spajiću da je većina od 41 ili 42 poslanika, u kojoj bi bilo 11 mandata DPS-ovih partnera, smrtonosan recept za budućnost države. Naše „da“ nam je donosilo i ministarstvo i pozicije, ali je naš odgovor bio „ne“! Ministar Šimun ovo nikad neće razumjeti. Neće jer prije nego je postao ministar javnost nije znala za njegovu opozicionu djelatnost. Prije izbora 2020. godine Vojislav Šimun nije pokretao peticije podrške za odbranu časti nikšićkih ljekara. Nije ga bilo među stotinama onih koji su stavili svoj potpis jer tada nije bilo lako biti čovjek, ljekar i opozicionar. Tih, prethodnih, godina nismo pročitali ni jedno reagovanje Vojislava Šimuna u vezi zloupotrebe vlasti od strane ondašnih zdravstvenih velmoža. Dr Danilo Jokić je objavio desetine reagovanja, javno podržavao kolege, iako je radio kao ljekar u MUP-u, protestovao u „šetnjama tišine“ protiv zloupotrebe pandemije u političke svrhe i bio privođen u policiju zajedno sa stranačkim funkcionerima. Vojislava Šimuna niko nije hapsio ili privodio. Aktuelni ministar ne zna kako je teško bilo ostati svoj, braniti profesiju i dostojanstvo po svaku cijenu. Aktuelni ministar zdravlja vjeruje, međutim, da je sa smjenama valjalo početi od Jokića, a to govori o njegovoj političkoj i profesionalnoj nezrelosti. Da je drugačije znao bi da se ne počinje od najboljih nego od najgorih. Znao bi da se sa kolegom sa kojim si bio na izbornoj listi prethodno razgovara. Znao bi da nije dužan da poštuje ni godine, ni znanje, ni zvanje, ali da je dužan da poštuje hrabrost onoga koji se nije krio i čekao skrštenih ruku da mine Đukanovićevo i Markovićevo vrijeme. Da je dorastao funkciji ministra i da ima ikoga u svojoj stranci da ga nauči, znao bi da je sa „čišćenjem“ morao početi od svog ministarstva i od Vlade. Danilo Jokić je razriješen ali se zato: nogama, rukama, lopatama i lošim namjerama na pozicije u izvršnoj vlasti vraćaju kadrovi koji su unizili medicinu i javni, profesionalni poziv. U našoj Stranci nema preletača, nema onih koji su „turirali Đukanovićeve traktore“, a ministar Šimun treba da se okrene oko sebe, zagleda u ogledalo, u odbore direktora, u vlastite kadrove koje nepoznaje, i vidjeće da nam, sada već sa novom članskom kartom, vedri i oblači buljuk onih koji su se razbježali kad je bilo nepodnošljivo teško. Ujedinjena Crna Gora zna da je na meti onih koji nam nikada nisu oprostili što smo ih spasili od vlastite, prazne nadmenosti. Na meti smo osvete jer nismo zapošljavali po partijskoj pripadnosti, nismo raskalašno trošili novac na reprezentacije i bahaćenja. Branili smo principe, pa samim tim i Šimunovo pravo, i pravo njegovih kolega – sve do sadašnjeg šefa vlade; da ne budu izigrani i zaobiđeni kroz političke smicalice. Branili smo principe bez kojih je politika samo jedan brlog, branili bez ikakvih kontra usluga jer nismo ni halapljivi, ni nenajedeni. Ako Šimun ili bilo ko od njegovih kolega, uključujući i premijera, misli da će nas smjenama sa mjesta koje smo zavrijedjeli na konkursima, disciplinovati i ućutkati, onda su zaista veliki politički laici. U politici se plaća cijena i za odvažnost i za kukavičluk. Podignute glave Ujedinjena će plati svoju dobronamjernost i tvrdoglavost, a čini mi se da će ubrzo, mnogo prije nego što misle, pojedini plaćati svoje vlastoljublje, pohlepu i primitivno lukavstvo kojim se ne prevode žedni nego kivni preko vode. Tu smo, i nećemo stati dokle ne ispričamo svaki detalj ministarskog i svih drugih posrtanja.

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović