Neda Beljkaš na prvom mjestu svjetske rang liste u kategoriji U10 E takmicenja

Na karate E turniru New generation-turnament Montenegro 2020- sponsored by budosport.hr svjetske Ekarate serije uz učešće takmičara iz 45 država,takmičarka Karate kluba “Potoci” Neda Beljkaš u finalu ovog turnira. Do finala bila je bolja od takmicarke iz Irske, pobjedivši rezultatom 23,5:21,2, Ruskinju 23 : 22,4, takmicarku iz Austrije 23,9:22,8.U finalu će raditi protiv takmičarke iz Poljske.

Ovim plasmanom,nakon prvog mjesta na turniru SPORTDATA E-TURNAMENT WORLD SERIES-KATA #2 SPONSORED BY ARAWAZA Neda se nalazi na prvom mjestu svjetske rang liste u kategoriji U10 E takmicenja.

Treneri u klubu su više nego zadovoljni.

“ Nakon corona pauze,počeli smo intezivno da vježbamo, i da nadoknadimo propusteno. Ovi Eturniri su nam dobro došli da motivišemo naše takmičare jer nas u narednom periodu očekuju zvanična Državna prvenstva,a onda i plasman na balkansko prvenstvo i nastup za reprezentaciju Crne Gore,ponosni smo na ostvarene rezultate naših takmičara. U toku juna ucestvovaćemo na još 2 E turnira“, rekla je Ružica Maksimović,trener POTOKA.