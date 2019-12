Neda Bojović osvojila prvo mjesto na prvenstvu CG u ubrzanom šahu

Na VII-om Prvenstvu Crne Gore u ubrzanom šahu koje je održano 7. decembra u sklopu „DECEMBARSKIH DANA ŠAHA-2019“ u Podgorici, učestvovalo je preko 90 takmičara iz svih gradova Crne Gore. ŠK “Osnovnih i srednjih škola Pljevlja“ na ovom Prvenstvu je predstavljalo 14 takmičara koji su ostvarili zapažene rezultate, jedan pehar i ukupno pet medalja.

Neda Bojović je i ove godine osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju u konkurenciji djevojčica do 16 godina.

Srebrnu medalju osvojio je Danilo Ostojić, dječaci do 8 godina. Neda Šljivić, djevojčice do 8 godina, Džemila Gadžo, djevojčice do 10 godina i Gorazd Laušević, dječaci do 12 godina, osvojili su bronzane medalje.

Odlično su igrali i Zaharije Perković ,dječaci do 12 godina-četvrto mjesto koji je i ovog puta zbog slabijih dodatnih kriterijuma ostao bez medalje kao i Janko Kotlaja ,dječaci do 8 godina, peto mjesto, nesmotrenim porazom u duelu sa prvakom ove grupe ostao bez medalje.

Takođe i svi ostali naši takmičari su ostvarili solidne rezultate na završnom takmičenju za ovu kalendarsku godinu.

Izvor: Pv Informer