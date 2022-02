Negativni prirodni priraštaj u Crnoj Gori u novembru prošle godine iznosio je čak minus 222, odnosno više je bilo umrlih nego rođenih građana, a ta brojka je veća nego u istom mjesecu 2020. kada je iznosila minus 174. Kako pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku (Monstat), koji su objavljeni ove sedmice, od 11 mjeseci prošle godine u samo dva mjeseca prirodni priraštaj je bio pozitivan i to u junu 63 i julu osam, a na nivou države prirodni priraštaj je čak minus 1.953. U svim ostalim mjesecima za koje su do sada obrađeni podaci brojke su u minusu i to u stotinama, pa je tako u januaru 2021. prirodni priraštaj minus 294, februaru -315, martu -334, aprilu -311, maju -129, avgustu -87, septembru -156, oktobru -176, te konačno u novembru -222.

Kada govorimo o situaciji po opštinama, ona je standardno zabrinjavajuća i u 20 gradova je prirodni priraštaj negativan, što kao rezultat na državnom nivou daje da je broj umrlih za čak 1.953 veći nego broj rođenih. Poređenja radi, na kraju 2020. prirodni priraštaj je bio minus 196.

Najgora situacija je u Pljevljima gdje je broj umrlih za 390 veći od rođenih, slijedi Nikšić gdje je ta brojka 389, u Beranama je 184, Baru 178, Bijelom Polju 174, Ulcinju 166, Herceg Novom 143, Cetinju 127, Mojkovcu 105, Kolašinu 94, Kotoru 90, Danilovgradu 63, Žabljaku 54, Andrijevici 47, Plužinama 35, Gusinju 31, Petnjici 30, Šavniku 29, Plavu 25 i u Tivtu 14. Pozitivan prirodan priraštaj je u četiri grada, a najveći je u Podgorici, gdje je broj rođenih za 252 veći od umrlih, slijede Budva sa plus 94, Rožaje 50 i Tuzi 19.

Izvor Dan