Oni koji ga poznaju kažu da je uporan i istrajan, odgovoran, ali i tvrdoglav. Rođen je u Pljevljima i do današnjih dana ostao je iskreni zaljubljenik u svoj rodni grad, rado mu se vraća i iz njega crpi pozitivnu energiju, inspiraciju, maštu… Uspješan i ostvaren kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu, Miodrag Bujišić, građevinski inženjer sa zvanjem magistra građevinskih nauka, zaposlen je na Građevinskom fakultetu u Podgorici, čiji je doktorand iz oblasti geotehnike. Trudi se da radi na sebi, proširuje vidike i upoznaje različite profile ljudi, stiče poznanstva, nadograđuje i oplemenjuje svoju ličnost i da živi život punim plućima. Iako radi dosta, nije neko ko suludo juri za poslom.Voli da putuje, podjednako uživa i u ljetu i u zimi. U pogledu arhitekture, voli građevine starog Rima, Praga, Budimpešte, dok je Most na Tari za Miodraga remek djelo građevinarstva. Iako se bavi građevinarstvom, ističe da gdje god da ode, više ga fasciniraju prirodne ljepote, pa se trudi da istražuje naročito manje poznate lokacije i u Crnoj Gori, a i u inostranstvu. Smatra da život zaista čine male stvari, a on se trudi da u svakom danu uživa maksimalno, zahvalan na svemu što ima. Voli rano da ustaje, da se opušta uz čitanje poezije, sluša rokenrol, džez, bluz, ali i kafansku muziku. Obožavatelj je kafane, putovanja, istinski zaljubljenik u sport, naročito fudbal, iskreni navijač „Rudara“ od malih nogu. Prisjeća se djetinjstva u rodnom gradu kao jednog potpuno bezbrižnog perioda, vremena ispunjenog igrom, obasutog pažnjom i ljubavlju bližnjih. Miodrag kaže da je u tom ranom periodu u Potrlici, naselju gdje je odrastao, bilo mnogo djece, da nisu dozvoljavali da im bude dosadno.

-Kao veliki zaljubljenik u fudbal, konstantno sam provodio vrijeme na travnatom dijelu potrličke “Kipe” koja je bila za nas fudbalski teren, pa sam tu stekao poznanstva i drugarstva, neka od njih i za čitav život. Pojedini su i postali uspješni fudbaleri, u prvom redu, moj prijatelj Mijuško Bojović. Sa druge strane, svjesni smo da su to bile ratne godine u tadašnjoj državi, međutim, moji roditelji su uspjeli da svojim trudom, ljubavlju i ogromnim požrtvovanjem učine da ne osjetim 90-e u njihovom teškom obliku. Za mene su to bile potpuno spokojne, bezbrižne godine, sa mnogo lijepih sjećanja i uspomena, a od tada, zaslugom komšije Gorana nosim i nadimak Zile koji mi je ostao za čitav život. Moje djetinjstvo je dosta vezano i za boravke na selu, tokom raspusta ili vikendom. Veliki uticaj na razvoj moje ličnosti i karaktera, od najranijeg doba, pored roditelja, imao je i moj djed Rajko, nažalost jedini od baka i djedova koji je poživio do mojih fakultetskih dana – kaže Miodrag. Vaspitavan je, ističe, da u svakoj situaciji sačuva obraz i dostojanstvo svojih roditelja.

Svakim danom mi se stavljalo do znanja da je iskrenost obaveza i da lijepo ponašanje oplemenjuje i mene i ljude oko mene. Naravno, za nestašluke se plaćala cijena – kaže Miodrag uz osmijeh. Miodrag je završio Gimnaziju “Tanasije Pejatović” u odjeljenju i generaciji izuzetnih učenika.

-Obaveze u Gimnaziji, iako ih je bilo dosta, nisu mi teško padale, u prvom redu zahvaljujući kvalitetnom znanju donešenom iz osnovne škole, prenešenom od strane predivne učiteljice, pokojne Dragice Lončar. Rekao bih da sam imao i sreću da razred iz osnovne škole i gimnazije čine isti ljudi, što je iskreno olakšalo uklapanje u novi oblik školovanja i nove obaveze. Svoje školske obaveze od samog početka sam redovno završavao, pa mi je ta disciplina dozvoljavala da dosta vremena provodim u druženju, bavljenju sportom, izlascima… U gimnazijskom periodu trenirao sam košarku, išao na školska takmičenja iz matematike, uživao u svirkama benda koji su činili moji drugari iz razreda … – ističe Miodrag. Iako su ga tokom gimnazijskih dana interesovale razne oblasti: književnost, sportstko novinarstvo, gluma,

elektrotehnika, nikad nije maštao o građevinarstvu, pa ni dan danas ne zna zbog čega je upisao Građevinski fakultet.

-U narednim godinama radio sam na pomenutoj katedri, ali i na katedri za Geotehniku, držeći nastavu na Arhitektonskom i Građevinskom fakultetu. Ostanak u svojstvu saradnika u nastavi na fakultetu kao tek svršenom studentu bila je velika čast i zadovoljstvo, ali i izuzetna obaveza. Presudan uticaj je možda imao i odnos saradnika i profesora tokom mog studiranja i osjećaja da sam u okruženju koje je zaista oslikavalo jednu veliku porodicu. Danas sam srećan zbog činjenice da sam dio kolektiva koji i dalje za mene predstavlja jednu veliku porodicu i inspiraciju za svakodnevni posao. Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore radio sam u od septembra 2011. do septembra 2014. godine u svojstvu honorarnog saradnika u nastavi na predmetima iz oblasti Menadžmenta i organizacije građenja i na predmetima iz oblasti Geotehnike. U svojstvu saradnika u nastavi radim od septembra 2014. godine na predmetima iz oblasti Menadžmenta i organizacije građenja i na predmetima iz oblasti Geotehnike (od septembra 2016. godine) – kaže Miodrag. U istom periodu je držao časove vježbi i laboratorijske nastave na specijalističkim studijama iz oblasti menadžmenta i organizacije građenja, iz više predmeta.

-Za sebe kažem da sam srećan čovjek, jer između ostalog radim posao koji volim. Rad sa studentima je zapravo neprekidno međusobno prenošenje energije. Pored držanja teorijske nastave, u prilici sam da u okviru predmeta na kojima izvodim nastavu, organizujem časove laboratorijskih vježbi, stručnih jednodnevnih i višednevnih ekskurzija. Od prvog dana rada na fakultetu, dobijao sam iskrenu, nesebičnu, svakodnevnu pomoć od mogu reći svih zaposlenih. Naravno, imponovalo mi je što mogu da budem u društvu i da učim od profesora koji su izgradili izuzetne karijere i u naučnom i u inženjerskom pozivu. Takav odnos kolektiva dao mi je dodatnu snagu za napredovanjem i potpuno razvio svijest o ljepoti i posebnosti rada na fakultetu i sa studentima. Raditi kao nastavno osoblje na fakultetu zahtijeva da se stalno usavršavate, preispitujete i nadograđujete svoju ličnost na raznim poljima. Neophodno je da ste otvoreni i komunkativni, posvećeni, organizaciono sposobni, spremni da u svakom trenutku budete na visini zadatka – naglašava Miodrag. Po njegovom mišljenju, generalno rad u prosvjeti, od osnovnog do visokog obrazovanja doveden je na nizak nivo.

-Pritom ne mislim na odnos student – profesor, jer u bilo kom vremenu kulturan i lijepo vaspitan mlad čovjek imaće poštovanje prema bilo kome, pa i prema profesorima. Ovdje mislim na odnos društvenog sistema, lokalno i globalno, prema profesorskoj struci. Dakle, srozavanje kvaliteta moralnih vrijedosti, kvaliteta načina života dovode na površinu i čine naročito vidljivim one poslove kojima se na lak i brz način postiže trenutni (rekao bih samo finansijski) uspjeh. Cijenu moralnog i duhovnog posrnuća u dobu potpune tehnološke razvijenosti, koju ne koristimo na prave načine kao društvo, bojim se da će tek plaćati buduće generacije – smatra Miodrag koji je u fazi izrade doktorske disertacije na katedri za Geotehniku, pod mentorstvom još jednog vrlo uspješnog Pljevljaka, profesora dr Zvonka Tomanovića.

-Bavim se eksperimentalnim ispitivanjem vremenski zavisnih deformacija diskontinualnih mekih stijena, čiji je tipični predstavnik laporac iz pljevaljskog Rudnika uglja, koji je i predmet mog eksperimentalnog ispitivanja. Veliku zahvalnost dugujem upravi Rudnika uglja i Milinku Gazdiću da se izvrši iskop i transport do Podgorice značajne količine laporovitih uzoraka. Eksperimentalno ispitivanje mekih stijena je vrlo rijetko, pa je u tom pogledu, eksperimentalno ispitivanje koje izvodim u laboratoriji Građevinskog fakulteta u Podgorici – jedinstveno u Evropi – kaže Miodrag i dodaje da ciljevi ovog naučnog istraživanja teže ostvarivanju proširivanja saznanja o ponašanju mekih stijenskih masa prožetih diskontinuitetima, oslonjenih na dosadašnja istraživanja.

-S obzirom na relativno mali opseg istraživanja, globalno posmatrano, dosegnuta saznanja u okviru ovog istraživanja imaju za cilj da daju doprinos sagledavanju, spoznaji i izučavanju fenomena mekih stijenskih masa. Ujedno, opravdanost prethodnih istraživanja istog materijala, sagledana kroz ustanovljeni doprinos u doktorskim disertacijama i naučnim radovima dr Slobodana Živaljevića i profesora dr Tomanovića, dokaz su da će rezultati ovih istraživanja biti značajan doprinos spoznaji ponašanja mekih (laporovitih) stijenskih masa – ističe Miodrag. Objašnjava da bavljenje naukom u Crnoj Gori nije lako, naročito je finansijski zahtjevno i iscrpno.

-Dugogodišnje bavljenje naukom, tjera vas da kao inženjer budete i konstanto na tržištu rada, pa se na sreću, usavršavam i kao projektant, dio nadzornih, revizionih i ekspertskih timova na izradi različitih tipova projektne dokumentacije iz oblasti građevinarstva. Bavljenje naukom, teorijska usavršavanja donijela su mi benefite tokom bavljenja inženjerskim poslom, jer sam mogao da napravim vezu “teorije i prakse”. U svojoj oblasti konstantno se trudim da učestvujem na međunarodnim konferencijama, da dijelim iskustva sa kolegama iz branše iz različitih zemalja. U tom smislu, trudim se da doprinesem novim saznanjima i iskustvom dešavanjima iz svoje oblasti u Crnoj Gori. Moji planovi i jesu da ovdje ostanem i da nastavim dalju naučnu karijeru – zaključuje Miodrag. Kako naglašava ono što ga je u cjelini definisalo i ispunilo jeste uloga supruga i oca.

-Supruga Maja i ja smo roditelji djevojčica, Tare i Ree, i to je ono što nas je potpuno oplemenilo i promijenilo mnoge poglede na život i njegovo shvatanje. Zdrava porodica koju formirate, pored one iz koje porastete, čine da možete da se na zdrav način i bavite karijerom, ali i životom uopšte. Trudim se da budem posvećen porodici što više mogu, jer iz porodičnog gnijezda crpim energiju za sve životne aktivnosti. Naravno, moje obaveze na fakultetu i u inženjerskoj struci su vrlo zahtjevne, svakodnevne, atipične, bez definisanog radnog vremena i to jeste zahtjevno za moju porodicu. Srećom, imam punu podršku supruge od samog početka našeg zajedničkog života, ali trudim se da budem i maksimalno posvećen otac i suprug – kaže Miodrag.

S.Z

Teskt objavljen u “Pljevlajskim novinama” 15. septembra 2023.g.