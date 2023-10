„Neki ministri dorasli samo savjetničkim pozicijama“

Programski direktor NVO Uzor Marko Pejović smatra da većina predloženih ministara Pokreta Evropa sad svojom biografijom zaslužuje to mjesto, međutim, ima i onih koji su, kako je rekao, samo za pozicije samostalnog savjetnika broj tri u ministarstvima. On je u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“ izjavio da možda CIVIS i UCG više ne znače previše mandataru Milojku Spajiću u ovoj konstalaciji snaga. Očekuje da će evroski put i u ovoj prvoj godini mandata vlade biti u zapećku.

Marko Pejović (Foto: RTCG)

Pejović kaže da u ovom trenutku ne mogu biti zadvoljni odabirom Pokreta Evropa sad u novoj vladi.

„Ovdje imamo ljude koji su za pozicije samostalnog savjetnika broj tri u ministarstvima, a ne za pozicije ministara. U ovom trenutku ne možemo biti zadovoljni odabirom, ali većinski možemo da kažemo da ima ljudi koji su dostojni ministra i da u svojim biografijama zaslužuju to mjesto“, izjavio je Pejović.

Politički sporazum o novoj vlasti je polazište, ali biće mrtvo slovo na papiru, smatra on, jer je ono samo uvod da Koalicija za budućnost Crne Gore bude dio rekonstruisane Vlade.

Komentarišući izjavu čelnika Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića koji zatražio je od mandatara Milojka Spajića da ih informiše da li je ta stranka dio većine ili nije, Pejović je rekao misli da će se Spajić ponašati prema njima onako kako su se oni odnosili prema njemu u cijelom procesu, uključujući poslanice Pejović i Ćinćur koje su bile protiv odluka mandatara.

„ Prosto sad možda, taj CIVIS i UCG više ne znače previše u ovoj konstalaciji snaga. On je sebi obezbijedio tu dvotrećinsku podršku koja je dovoljna i tropetinsku u ovom momentu. Negdje možemo reći da su ta dva poslanika gotovo nebitna u tom skoru“, smatra Pejović.

Ukoliko se glavni odbori konstituenata nove vlade izjasne do utorka, za kada je zakazana sjednica Skupštine Crne Gore, Pejović je mišljenja da neće biti prepreka da se tog dana izaberu i predsjednik parlamenta i vlada.

Budući da je više puta do sada izjavljeno da je vlada dogovorena i da su ostale samo finese, Pejović smatra da do 8. novembra kada mandataru ističe rok ništa nije sigurno, te da do tada nije kasno za ulazak GP URA i Bošnjačke stranke.

„Ukoliko ipak dođe do formiranja vlade, mislim da će se potrošiti vrijeme, posebno ta prva godina na novoj sistematizaciji i da tu ne možemo očekivati da će u doglednom roku doći do konkretnijeg rješavanja svih tih reformskih procesa i da će evroski put i u ovoj prvoj godini mandata biti u zapećku. Važno je šta će mandatar staviti za prioritet u toj prvoj godini, ali mislim da će to biti ekonomska pitanja“, smatra on.

Nakon jučerašnjih poruka evropskih paramentaraca, Pejović kaže da su nam potrebni ljudi koji će se ozbljno pozabaviti evropskim integracijama, a da to sada ne možemo očekivati.

„Trenutno je taj politički i partijski interes važniji od opšteg“, kazao je on.

Komentarišući ostavku ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića, smatra da su lični razlozi, a ne nešto drugo zaista uzrok toga.

Izvor-rtcg