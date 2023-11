Nema zakazivanja kod specijalista KCCG, prvi termini tek od januara

Za nekoliko vrsta specijalističkih pregleda u Kliničkom centru Crne Gore, trenutno uopšte nema termina, požalili su nam se pacijenti, a potvrdio izabrani ljekar. U Kliničkom centru, međutim, tvrde da se za skoro sve internisteičke preglede mogu naći termini već u januaru, a otvoreni su sve do marta, a najavljuju i nove termine.

Da se na pregled kod specijaliste u Kliničkom centru Crne Gore mora čekati, nije novina za pacijente. Problem je, međutim, kada se čekanje oduži, pa građani ne mogu uopšte da dobiju termin kod recimo pulmologa ili gastroenterologa. Da kod nekih specijalista trenutno nema dostupnih termina, potvrđuje i izabrani ljekar za odrasle Aleksandar Ždrale, koji radi u nikšićkom Domu zdravlja.

„Što se tiče KCCG trenutno ne možemo da izdamo uput, jer nemamo termine za hematologa, kabinet za glaukom, kabinet za vaskularnu hirurgiju, za plastičnog, za CT i reumatolog. Što se tiče bolnice u Nikšiću, ako su pacijenti hitni potrebno je da se jave ambulantnim sestrama u bolnici“, objašnjava Ždrale.



Kaže da su najduže liste čekanja kod oftalmologa i urologa, ali su hitni slučajevi prioritet, pa se za njih uvijek nađe termin.



„U suštini nemamo ta iskustva da specijalista ne primi pacijenta, da se ne nađe neko rješenje, iako nema uput od nas“, kaže Ždrale.

Direktor Poliklinike Kliničkog centra Rifat Međedović, tvrdi da se osim hitnih pregleda na današnji dan i redovni internistički pregledi mogu zakazati već u januaru što, kaže, nije predugo čekanje za uobičajene preglede.



„Prvi pregled kod reumatologa, endokrinologa, gastroenterologa, trenutno se u KCCG zakazuju za januar. To suštinski gledano, s obzirom na to da se radi o redovnim terminima, i nije toliko velika lista čekanja, jer se radi o redovnim procedurama“ ističe Međedović.

On pojašnjava da se termini otvaraju za tri mjeseca, te da se od prije nekoliko dana pacijenti zakazuju za period od januara do marta naredne godine.



„Lista čekanja u Kliničkom centru je zaista nešto što je fleksibilna kategorija i u različitim tačkama vi ćete doći u situciju koja je sada gdje će naši pacijenti moći da se zakažu u roku od mjesec do dva. Međutim, biće tačaka u nekim oblastima da neće biti termina za zakazivanje dijagnostičkih pregleda. E to su oni momenti gdje Klinički centar izlazi sa svojim mehanizmima povećanja obima rada, prije svega u ambulantnom radu“, kaže Međedović.

A angažovanjem druge smjene ljekara, pacijenti koji čekaju pregled reumatologa dobiće u decembru dodatne termine, a dopunskim radom oslobodiće se, najavljuje Međedović, i novi za gastroenterologiju, čime će se smanjiti lista čekanja makar za ove dvije oblasti.

