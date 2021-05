Svaka slika je novo istraživanje, igra sa vremenom, a on svojim slikama pokušava da udahne život prenoseći pozitivne emocije i u tome uspijeva iako je tek prošle godine počeo da slika, zahvaljući kćerki, ali nadasve talentu koji posjeduje. Nenad Marković, radnik obezbeđenja u NLB banci, slikanjem je počeo da se bavi iz hobija za svoju dušu i prijatelje. Na ovom poslu angažovan od 2007. godine. Nenad je započeo Srednju stručnu školu u Pljevljima, elektrotehnički smjer, a nastavio četvrti razred Vojne škole u Beogradu. Ta godina mu je ujedno bila i služenje vojnog roka, priča Nenad, pa je tako nakon završetka radio u Vojsci u Kumboru pet godina. Kada je vidio da dosta ljudi napušta Vojsku i on je to učinio, i u Beogradu upisao Višu hotelijersku školu na kojoj je apsolvirao ali nije dovršio studije nakon produžetka škole na tri godine. Zadovoljan je Nenad svojim početnim koracima i umjetničkim izrazom koje u slobodno vrijeme pretače na platno. Oduševljavaju ga radovi Vladimira Volegova i Petra Meseldžije koji je crtač stripova i koji ima, kako kaže, perfektnu tehniku. Nenad smatra da kada Bog da čovjeku talenat trebalo bi da ga i pokaže, a on je, za sada, kaže, tek početnik, amater. Nakon pozitivnih reakcija na kolektivnoj izložbi pljevaljskih slikara, povodom Novembarskih svečanosti prošle godine, Nenad je dobio dodatni motiv i vjetar u leđa da sa još više elana i volje slika.

-Iako sam još u osnovnoj školi, a kasnije i u Srednjoj stručnoj školi pokazivao talenat za crtanje grafitinom olovkom, sa bojama nisam radio. Nastavnik i profesorica likovne umjetnosti primjetili su da imam talenat ali mene to u tim godinama nije zanimalo – iskren je Nenad koji je prošle godine počeo da slika sa kćerkom Teodorom koja pohađa deveti razred osnovne škole i koja, po Nenadovim riječima, bolje crta od oca.

-Nisam ni znao da li ću umjeti da slikam. Htio sam da probam. Kupio sam Teodori boje i tako smo krenuli. Probao sam da slikam i akvarelom ali shvatio sam da mi to ne ide. Radim sa 12 osnovnih boja, tehnikom ulje na platnu. Prva slika koju sam naslikao bila je Pivski pejzaž – kaže Nenad i dodaje da je većinu slika poklonio prijateljima. Za Osmi mart supruzi Ljubici naslikao je sliku koju je nazvao „Vjera, ljubav i nada“ koja prikazuje ženu sa djeteom u naručju. Srećan je Nenad kada vidi koliko njegove slike znače ljudima kojima je poklonio. Većinu slika naslikao je gledajući već urađena umjetnička djela, ili fotografije. Nije lako kopirati velike slikare, ali Nenad smatra da bi ljudi prepoznali nečiji talenat trebalo bi da uporede njegov rad sa radovima poznatih slikara. Tako je on kopirao Uroša Predića, sada radi Seobu Srba od Paja Jovanovića i to veoma uspješno pokazujući autentičan umjetnički izraz. Planira i ove godine da učestvuje na kolektivnoj izložbi povodom Novembarskih svečanosti.

-Kada kopiramo nekog slikara ni jedna kopija nije ni približno ista, jer svaki slikar ima svoj stil i slika se ne može ponoviti. Slikanje me rasterećuje od svakodnevice i mogu satima da slikam. Trudim se da ne razmišljam o koroni, život se nastavlja i ovo će proći. Ne volim mnogo da slušam vijesti, u našoj kući samo se sluša muzika i gledaju crtani filmovi, pošto imam sina Mihaila koji ide u prvi razred – ističe Nenad. Slikanje voli i to mu predstavlja zadovoljstvo ali kao i za svaki posao, naglašava Nenad, bitno je i raspoloženje. Nekada inspiracija dođe brzo, a ponekada, iako se trudi – ne ide. Na njegovim slikama preovladavaju vedri i nježni koloriti a najčešći motivi su: pejzaži, portreti… Veoma mu je važno, kaže, da njegove slike u ljudima izazovu pozitivne emocije.

-Pročitao sam negdje da možeš u jednu sliku da gledaš nekoliko sati, da izađeš i da je zaboraviš, a možeš da je vidiš na tren i da je pamtiš cio život – zaključuje Nenad čije slike će zasigurno ostati u sjećanju ljudi koji vole i znaju da cijene umjetnost.

S.Z.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 15. aprila 2021.g.