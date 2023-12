Neradni dani za božićne i novogodišnje praznike

Povodom predstojećeg praznika Nove godine i vjerskog praznika Božića za zaposlene rimokatoličke i pravoslavne vjeroispovjesti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja neradni dani su 24, 25. i 26. decembar vjernici rimokatoličke vjeroispovjesti, 1. i 2. januar za Novu godinu, i 6, 7. i 8. januar za vjernike pravoslavne vjeroispovjesti, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja MRSS.

“Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika vjernici rimokatoličke vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić (dva dana) i to: nedjelja 24. decembra, ponedjeljak 25. decembra i utorak 26. decembra. Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima, Nova godina praznuje se dva dana i to: ponedjeljak 1. januara i utorak 2. januara. Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić (dva dana) i to: subota 6. januara (Badnji dan), nedjelja 7. januara (prvi dan Božića) i ponedjeljak 8. januara (drugi dan Božića)”, precizirali su iz MRSS.

U MRSS- ističu da su državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.