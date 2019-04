Nezaboravno druženje Pljevljaka u Beogradu

Nezaboravno je bilo 40. jubilarno druženje Pljevljaka u Beogradu, 13. aprila u restoranu TC „Stadion“, u organizaciji Udruženja „Breznik“. Oko 500 Pljevljaka i prijatelja Pljevalja uživalo je odlično organizovanoj centralnoj večeri do jutarnjih sati. Raspoloženi za igru i ples, nasmijana lica starijih i mlađih Pljevljaka, dobra muzika Janka Ristanovića i Duo benda, Neša Lutovca, nastup Volođe, izvorna pjesma Marije Sandić i guslara Čedomir Čavića i maestralan nastup Petra Božovića dio su večeri u kojoj su se sreli ili nanovo „upoznali“ školski drugovi, rodbina, prijatelji. Posebnu čar druženju Pljevljaka dali su mladi, kojih je bilo više nego ijedne godine do sada.

-Mi Pljevljaci u Beogradu ponosni smo na naš zavičaj, jer je to mjesto gdje se rađaju i strvaraju uspješni i časni ljudi. To da su uspješni potvrđuje činjenica da ih ima od uspješnih biznismena, preko izuzetnih stručnjaka i stvaralaca u svakoj oblasti rada, do univerzitetskih profesora i akademika. Da su čestiti, potvrđuje činjenica da su Pljevljaci uvaženi ipoštovani u svakoj sredini gdje žive i rade. Mi smo druželjubivi i gostoprimljivi ljudi, te imamo puno prijatelja, što potvrđuje i večerašnje druženje na kome su pored Pljevljaka i naši brojni prijatelji, rekao je dr Bajo Cmiljanić, predsjednik Udruženja Pljevljaka u BG „Breznik“, dodajući da su došli Pljevljaci od Kotora do Sombora i od Niša do Sarajeva, predsjednici udruženja Pljevljaka iz Kotora Ljubenko Borović i Sarajeva Alen Sulejmanović. Dr Cmiljanić je dodijelio priznanja za ukupan doprinos uspješnom radu Udruženja „Breznik: Željku Pejoviću, Vukosavu Marjanoviću, Veli Mićković i Zdravku Roćenu a zahvalnicu Vidoslavu Krvavacu, za doprinos uspješnom radu Udruženja.

Od predstavnika opštinske vlasti iz zavičaja bili su Dragiša Sokić, predsjednik SO, i Budimir Bajčetić, sekretar Sekretarijata za privredu. Druženju su prisustvovali i predstavnik ambasade CG u Srbiji Vuk Rakočević i i predstavnik pobratimske gradske opštine Voždovac Milijan Sopić.

Čestitamo dr Cmiljaniću i predsatvnicima Udruženja „Breznik“ na sadržajnom druženju za čiju organizaciju je trebalo vremena i truda.

Druženje je nastavljeno i u nedelju, na brodu „Sirena“ Pljevljaka Rada Ljiljanića, dvočasovnim krstarenjem Dunavom i Savom. Jubilarni susret počeli su promocijom knjige „Poslednji Svetovidov presto“ Rajka Palibrka, 12. aprila, u Sali ratnih vojnih invalida.

