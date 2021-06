Pojedini korisnici usluga na račun Čistoće iznijeli su optužbe za zloupotebu službenog položaja i neosnovano bogaćenje, uz pomoć lokalne uprave koja žmuri na takve radnje jer ne reaguje, zbog vaše višegodišnje prakse da istu uslugu naplaćuje dva puta od korisnika na ruralnom području ( privrednicima i školama) i od Opštine Pljevlja. Pljevaljske novine su postavile 13 pitanja opštinskom preduzeću „Čistoća“, koja su sadržaj ovog teksta, o nezadovoljstvu korisnika usluga koji ukazuju na nezakonito ponašanje „Čistoće“ . Privrednici sa ruralnog područja kojima su okončani sudski postupci pred Privrednim i Apelacionim sudom tvrde da su sudske presude u korist „Čistoće“ potpuno nezakonite i sramotne, te da ne služe na čast Sudu koji je uprkos postojanju niza dokaza da im „Čistoća“ nije pružala usluge odvoza smeća, već je to činila isključivo u korist opštine Pljevlja, presudila na njihovu štetu što je najočitiji primjer potrebe reformi u pravosuđu.

– Svi odgovori na Vaša pitanja sadžani su u odlukama Privrednog i Apelacionog suda Crne Gore donijetih u predmetima po tužbama DOO Čistoće Pljevlja protiv tuženih korisnika privrednih društava sa ruralnog područja opštine Pljevlja. Sudovi su u svojim odlukama detaljno obrazložili pravni i činjenični osnov za donošenja svojih odluka, a sva Vaša pitanja su razmatrana u sudskim postupcima koji su vođeni pred Privrednim sudom.

Otuda smtramo da je neozbilno i da nema potrebe da bilo ko „samoinicijativno“ produbljuje pitanje koje je bilo predmet razmatranja nadležnih sudova i pokušava izvoditi zaključke suprotno onome što piše u sudskim odlukama. Ukoliko ste zainteresovani, predmetne sudske odluke učinićemo Vam dostupnim u prostorijama Društva – navodi se u „Čistoćinom“ odgovoru na 13 pitanja.

Privrednici pitaju „kako vas nije sramota“ da naplaćujete dva puta istu uslugu. Tvrde da Čistoća od opštine Pljevlja godinama naplaću usluge za zajedničku komunalnu potrošnju na ruralnom području, nastalu na inicijativu i dogovor sa lokalnom upravom o održavanju čistoće duž regionalnih puteva, za koje opština iz Budžeta po turi odvoza smeća (za 660 planiranih tura) plaća od 61,50 do 286, 40 evra za kontejnere, za posude preko 5 kubika plaća 69,26 a u Oddžaku 80 evra, što se vidi iz „Čistoćinog“ Programa rada. Od samo za četiri privrednika na pravcu prema Ranču godišnje fakturišu 12.960 evra, čak i od škola na seoskom području (a samo škola u Gradcu ima mjesečnu fakturu od 356, 85 evra, za godinu 4282 evra).

– Nepoznato je da li je „ Čistoća“ samoinicijativno počela duplu naplatu usluge odvoza smeća sa ruralnog područja od privrednika i škola, iako za to nije imala pravni osnov, te kome su sve, koliko po tom osnovu fakturisali usluge odvoza smeća za kontejnere koji se nalaze i dalje duž regionalnih puteva a koje plaća Opština. Kako je moguće da „Čistoća“ i u maju 2021. godine od Opštine Pljevlja i dalje naplaćuje usluge zajedničke komunalne potrošnje , ako za iste posude usluge fakturiše privrednicima i školama sa ruralnog područja – pitaju privrednici koji ne spore plaćanje čistarine kada dobiju sopstvene posude. Da li je postavljanje posuda za odvoz smeća duž regionalnih puteva urađen na osnovu Elaborata o postavljanju posuda za skupljnje komunalnog otpada i kada je dobijena saglasnost na njega od strane lokalne uprave?

Privrednici podjsećaju da tek od juna 2020. god, nakon što je prestala da važi Odluka o održavanju čistoće grada Pljevalja i mjesnih centara (Kosanica, Vrulja, Šula i Gradac), a kada je usvojena nova Odluka o održavanju čistoće ima zakonska mogućnost da „Čistoća“ naplaćuje uslugu odvoza otpada na ruralnom području. Navode da je neosnovano bogaćenje „Čistoće“ očigledno a da je zapanjujuća neaktivnost političara kojima su deklarativno usta puna stvaranja uslova za razvoj Pljevalja.

Pitanja bez odgovora su i zbog čega su od 2009. godini do danas komunalne usluge odvoza otpada najskuplje u Pljevljima i da li „Čistoća“ smatra da na taj način doprinosi ekonomkom prosperitetu i razvoju grada? Zbog čega je „Čistoća“ tražila izuzeće Osnovnog suda iz Pljevalja uglavnom za predmete u kojima su tuženi privrednici sa ruralnog područja a mimo toga za dugove fizičkih lica sporovi se vode pred Osnovnim sudom u Pljevljima, te da li su sumnjali u objektivnost pljevaljskog Suda?

„Čistoća“ nije odgovorila na pitanje zbog čega su u ovoj godini planirali 70.000 za sudske troškove, za koje namjene je toliki iznos, te koliko su ti troškovi iznosili u 2020. i 2019. Godini, s obzirom da imaju pet zaposlenih pravnika, uključujući i direktora Čistoće? Korisnike „Čistoćinih“ usluga posebno je zanimalo zašto za svako pisanje predloga za izvršenje naplate preko javnog izvršitelja, koji košta 100 evra, Pljevljacima za taj iznos uvećavaju dugovanja, pored podrazumjevanih 45 evra troškova javnog izvršitelja, u korist podgoričke advokatice Aleksandre Rogošić, kada svi znaju da je takav predlog šablonski, te da li je istinita informacija da je stalno angažuju, ne samo kada su u pitanju suđenja u PG a kojima redovno prisustvuju i pravnici „Čistoće“?

„Čistoća“ nije odgovorila na pitanje gdje je u Pljevljima “došlo do povećanja obima posla i povećanja novih korisnika sa gradskih, prigradskih i seoskih područja” koje navode u predlogu odluke novog cjenovnika usluga, te kako je to dovelo do povećanja troškova ako im opština Pljevlja godinama plaća usluge zajedničke komunalne potrošnje sa seoskog i prigradskog područja a s obzirom na statistički poznat odliv stanovništva iz opštine Pljevlja .

„Čistoća“ nije odgovorila na pitanje zašto ponižavaju privrednike koji su nezadovoljni cijenama usluga? U gradu su privrednici tražili da im se usluge za čistarinu naplaćuju na osnovu količine odvezenog otpada a ne po površini prostora?Privredni subjekti su tokom prošlih godina više puta iskazivali javno nezadovoljstvo visinom komunalnih cijena u Pljevljima u odnosu na druge opštine, pa je 70 privrednika dopisom predsjedniku opštine ukazivalo na visoke cijene i tražilo bolja rješenja a iz Čistoće se ulazilo u vrijednosne kvalifikacije privrednika i njihovih donacija zdravstvu, pa privrednici pitaju da li je to mjera patriotizma „Čistoće“ i lokalne vlasti, pri čemu zamjeraju svim odbornicima Skupštine na ignorisanju problema od kojih zavisi i opstanak naše opštine.

V.M.