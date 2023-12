Sa svega 36 godina postigao je izuzetan profesionalni uspjeh na dva najveća projekta u Srbiji u poslednjoj deceniji – Rekontrukciji Topionice i izgradnji nove fabrike sumporne kiseline u Boru i projektu Beograd na vodi. Uz to je osnovao svoju firmu „Construction Claim”, koja se bavi ugovorima i odštetnim zahtevima u oblasti građevinarstva. Upravljačke pozicije u najvećim kompanijama, sopstveni biznis, kao i konstantan rad na usavršavanju, čine Nikolu Pavlovića jednim od najuspješnijih mladih Pljevljaka u Beogradu. Nikola je radno iskustvo sticao u “Energoprojektu Visokogradnji”, najvećoj srpskoj izvođačkoj kompaniji, gdje je od pripravnika stigao do funkcije direktora za marketing, tehničku pripremu i razvoj, dok od 2022. godine radi kao direktor za komercijalne poslove i ugovaranje u kompaniji Beograd na vodi.

„Slobodno mogu da kažem da sam dio projekta Beograd na vodi od samog početka i da sam ponosan što imam priliku da dajem svoj skroman doprinos njegovoj izgradnji. Prvo kao tehnički direktor na projektu gdje je generalni izvođač radova bila firma u kojoj sam tada radio, „Energoprojekt Visokogradnja“, a sada kao investitor. Posebno zadovoljstvo mi predstavlja mogućnost da inostrane poslovne partnere odvedem na kulu Beograd sa koje se pruža pogled na cijeli Beograd sa okolinom, koji oduzima dah, i sa koje se vidi cio Beograd na vodi kao na dlanu. Tek iz ptičije perspektive se zaista vidi veličina projekta i koliki je uspjeh za nas da imamo takav projekat u ovom dijelu Evrope. Radi se o projektu koji je transformisao Beograd na način da može da stoji rame uz rame sa najmodernijim svjetskim metropolama. Veličina projekta prevazilazi okvire i kapacitete građevinske industrije u Srbiji i u njegovoj realizaciji je angažovan veliki broj inostranih konsultanata, projektanata, izvođača radova itd. Rad u Beogradu na vodi mi je omogućio da upoznam veliki broj ljudi iz oblasti građevinarstva koji su posvećeni profesionalci u svom poslu, da sa njima blisko sarađujem i da od njih učim – ističe Nikola.

Blistava karijera nije došla sama od sebe, bilo je potrebno mnogo upornosti, temeljnog i odgovornog rada i strpljenja. Prisjećajući se početaka, Nikola kaže da je već nakon uspješno završene prve godine studija i svih ispita položenih sa dobrom ocjenom, odlučio da potraži stipendiju kako bi roditeljima olakšao finansiranje studija.

„Napravio sam spisak od desetak najvećih građevinskih firmi u Srbiji u to vrijeme i poslao im svoj kratak CV i motivaciono pismo za predlogom za stipendiranje. Na preporuku mog dragog strica, profesora Osifora Pavlovića, na spisku se našla u tom trenutku najveća i najprestižnija građevinska firma u ovom dijelu Evrope, Energoprojekt. Kasnije se ispostavilo da je jedino Energoprojekt, od svih kompanija koje sam kontaktirao, imao praksu dodjeljivanja stipendija i to za studente završnih godina. Mene su u tom trenutku dijelile tri godine od završne godine studija. Tada sam stupio u kontakt sa Radom Anđelić, rukovodiocem službe za ljudske resurse u Energoprojektu, koja je, kako će se dosta godina kasnije ispostaviti, takođe porijeklom iz Pljevalja. Konkursi za nova radna mjesta u Energoprojektu su rijetko raspisivani a kandidati su uglavnom dolazili na razgovor po preporuci zaposlenih. Stipendiju od Energoprojekta nikada dobio nisam, ali na osnovu tog inicijalnog kontakta i Radine preporuke, dobio sam priliku da dođem na razgovor sa direktorima Energoprojekta pred sam kraj studija – priča Nikola, koji je završio Konstruktivni smjer, te je “Energoprojekt Visokogradnja“, firma u okviru Energoprojekta koja se bavi izvođenjem radova u oblasti visokogradnje, bila odlična prilika i logičan izbor.

„Kada sam došao na razgovor za posao, bio sam na završnoj godini, preostalo mi je bilo pet ispita do kraja i odbrana master rada. Upitali su me kada bih mogao da počnem da radim, a ja sam odlučno odgovorio da su mi potrebna dva mjeseca da položim sve ispite, osim master rada. Direktor EP Visokogradnje, svjestan težine preostalih ispita i napora koji je potrebno uložiti za polaganje, ustao je, pružio mi ruku i rekao: „Kolega, donesite indeks za dva mjeseca sa položenim svim ispitima i dobijate radnu knjižicu”. Ispite sam položio nakon nepunih mjesec dana i tako sam započeo radni odnos u Energoprojektu. Kada me je otac, nakon što sam mu javio da sam počeo da radim, upitao kolika mi je plata, nisam mu odgovorio na pitanje. Nisam znao. Nijednog trenutka mi nije palo na pamet da postavim takvo pitanje. Kada sam ulazio u Enerogoprojekt jedini cilj mi je bio da tu započnem svoju karijeru zbog potencijala koji rad u takvoj internacionalnoj kompaniji nudi. Novac je bio u drugom planu“, – naglašava Nikola. Prvih devet meseci radio je u centrali kao pripravnik u tehničkoj pripremi a onda se prijavio da ide u Bor, na projekat Reskontrukcije Topionice i izgradnje nove fabrike sumporne kiseline. Ta odluka pokazala se odličnom jer je rad na ovom projektu bio odskočna daska u njegovoj karijeri.

„Konkurencija nije bila velika zato što je u tom trenutku Bor bio jako zagađen, daleko od Beograda, a plata je bila neznatno veća od one koju su zaposleni primali za rad u Beogradu. Ukratko, nije bila baš privlačna prilika. Međutim, u pitanju je bio najveći i najznačajniji industrijski projekat u zemlji u tom momentu, sa međunarodnim izvođačima radova po FIDIC uslovima ugovaranja i meni je u profesionalnom smislu bio jako interesantan. Energoprojekt je firma koja svim zaposlenima pruži priliku. Neki priliku iskoriste, neki ne. Na tom projektu sam ostao tri i po godine, i prošao sam put od inženjera u tehničkoj pripremi, do zamjenika direktora projekta, stekavši brojna znanja i vještine, a prije svega osnovno poznavanje FIDIC uslova ugovaranja, koje će mi najviše pomoći u mojoj budućoj karijeri”, kaže Nikola. Rad na projektu nije bio nimalo lak, ističe Nikola i pojašnjava da je tokom radnog vremena bio na gradilištu, a nakon toga sate je provodio u kancelariji čitajući ugovore, pišući pisma, naknadne radove i odštetne zahteve. „Poslednja četiri mjeseca, radili smo svaki dan po dvije smjene. Od 5 časova ujutru do 22 uveče. U tom periodu sam shvatio koliko je u poslu bitna motivacija i koliko su u stvari široke granice ljudskih mogućnosti. Nakon uspješno završenog projekta, bio sam na dugo isčekivanom tromjesečnom odmoru kada mi se rodila kćerka Dušica. Tada sam dobio poziv sa ponudom koja se ne odbija – kreće projekat pod imenom Beograd na vodi. Energoprojekt Visokogradnja je izabrana za generalnog izvođača radova i ponuđeno mi je mjesto tehničkog direktora na projektu. Nijednog trenutka nisam oklijevao, prihvatio sam ponudu. Bio sam među prvim osobama koje su kročile na gradilište Beograda na vodi u trenutku kada nije postojala ni vjera da će se takav projekat uopšte relaizovati. Na gradilištu sam proveo tri godine tokom kojih sam imao priliku da radim sa internacionalnim investitorom po FIDIC uslovima ugovaranja i da usavršim svoje vještine vezane za ugovornu korespodenciju. I što je još važnije postao sam otac po drugi put, dobio sam sina Aleksu“, – naglašava Nikola. Nakon uspješno završenog projekta, Nikola je unapređen u direktora za marketing, tehničku pripremu i ravoj u Energoprojekt Visokogradnji. Na toj poziciji proveo je nepune tri godine i učestvovao u pripremi stotine ponuda za projekte na tri kontinenta, stekao veliki broj poslovnih kontakata i iskustvo u pregovaranju.

„Tokom cijele karijere uvek sam težio da se usavršim, da svakodnevni posao radim što brže i efikasnije kako bi mi ostalo više vremena da radim ono najvažnije – da razmišljam o strateškim stvarima i ogranizaciji posla. Pohađao sam brojne kurseve i seminare vezano prije svega za ugovore. Posebno bih izvojio polaganje za PMP (Project Management Professional) sertifikat, koji predstavlja vjerovatno najteži ispit koji sam položio, i koji mi je omogućio da postanem član američkog PMI (Project Management Insitute – Instituta za upravljanje projektima). Takođe, član sam Inženjerske komore Srbije i posedujem licence za projektovanje i izvođenje. Zahvaljujući mom iskustvu sa FIDIC projekata, od 2019. godine sam postao i najmlađi predavač za lokalnu asocijaciju za FIDIC u Srbiji. Iste godine sam ušao u Upravni Odbor Inženjera konsultanata Srbije (ACES – Association of Consulting Engineers of Ser-bia), a od oktobra 2021. godine sam i predsednik Upravnog odbora. U decembru 2021. godine otvorio sam svoju firmu koja se bavi ugovorima i odštetnim zahtevima u oblasti građevinarstva (Construction Claim)“, pojašnjava Nikola.

Na pitanje da li je građevina oduvijek bila njegov izbor, Nikola kaže da je na Građevinskom fakultetu postigao upravo ono po šta je došao, ali da je za izbor profesije zaslužna njegova sestra Slavica.

„Stekao sam značajno znanje iz oblasti građevinarstva, koje je u rangu najprestižnijih svjetskih univerziteta, sklopio brojna prijateljstva i stekao diplomu koja mi je omogućila da biram firmu u kojoj ću zasnovati radni odnos. A desilo se i nešto čemu se uopšte nisam nadao. Tu sam upoznao i Miljanu, moju današnju suprugu i majku moje djece. Ipak, moram reći da je moja sestra Slavica, glavni „krivac“ što sam sada tu gdje jesam. Budući da sam bio nosilac diplome “Luča”, mogao sam da biram fakultet u Crnoj Gori i da se upišem bez prijemnog ispita. Moj izbor je ipak bio Beograd, gdje je u tom trenutku studirala i Slavica. Prijemni sam uradio odlično, primljen sam na budžet i tako završio na Građevinskom fakultetu u Beogradu”, naglašava Nikola i dodaje da je dolazak u veliki grad za njega, s jedne strane, bio velika promjena, dosta zanimljivosti i sadržaja, a sa druge strane logistički zahtjevan.

“Za bilo koju aktivnost, bilo mi je potrebno znatno više vremena, jer treba uračunati vrijeme koje je potrebno da se stigne sa jednog mjesta na drugo, što se nerijetko mjerilo satima. Na osnovu dobrih ocjena dobio sam sobu u Studentskom gradu na Novom Beogradu, koji je imao praktično sve neophodne sadržaje pa osim odlaska na fakultet, gotovo da nisam morao napustati dom. Velika prednost bila je to što je u domu bila i moja sestra, pa sam se lako privikao. U domu sam ostao sve do kraja studija”, zaključuje Nikola.

S.Z

„Sine, kada nešto radiš, ili radi kako treba, ili nemoj da radiš“

Nikolu za Pljevlja vežu roditelji i uspomene na bezbrižne dane ispunjene porodičnom ljubavlju. Otac i majka su ga, kaže, od malih nogu učili sve da radi.

„Očeve riječi su mi i dan danas na pameti: „Sine, kada nešto radiš, ili radi kako treba, ili nemoj da radiš.“ Godinama kasnije sam shvatio da je to suština uspjeha, kako u privatnom životu, tako i u karijeri. Svojski se trudim da i ja mojoj djeci prenesem istu filozofiju života. Kao dijete bio sam jako radoznao, pa sam rano naučio brojne fizičke poslove da radim. U drugom razredu osnovne škole sam već cijepao drva, a u četvrtom sam kosio zajedno sa starijima. Moja djeca se danas približavaju tom uzrastu i teško mi je da zamislim da rade takve poslove samostalno. Vremena su se značajno promijenila (na bolje ili na gore upitno je), danas djeca drugačije odrastaju, pogotovo u velikim gradovima”, – ističe Nikola i dodaje da je, dok je bio mlađi, smatrao nedostatkom to što je rođen u malom gradu.

„Sada, iz ove perspektive, shvatam kolika je to u stvari bila prednost. Djeca iz malih gradova imaju mnogo veću motivaciju za uspjeh. Kao djeca smo odrastali napolju, rijetko ko je išao u vrtić, djeca su čuvala drugu djecu i igrali smo se svi zajedno. Ta igra je stvorila temelje za kasniju borbu sa životnim izazovima, budući da smo bili upućeni jedni na druge, bilo da smo najmlađi u „ekipi“ ili da smo već punoljetni, te smo na taj način učili kako da se nosimo sa starijim, jačim, pametnijim. Brže smo sazrijevali, osamostaljivali se, snalazili i učili opstanku. Mnoge vještine koje smo sticali kroz igru (a tada ih nismo bili svjesni), koristile su nam tokom rada i života. Odrasli smo u stabilne, odgovorne i uspješne osobe, ako ne u poslovnom, onda svakako u privatnom životu. A to danas nije mala stvar“, naglašava Nikola.

Po njegovim riječima za Pljevlja ga vežu i prijatelji za cio život koje je stekao u Potrlici, pod Golubinjom, Naselju „C“, OŠ “Ristan Pavlović” i Gimnaziji „Tanasije Pejatović“.

„Dok sam studirao u Beogradu, rijetko sam dolazio u Pljevlja. Svega nekoliko puta godišnje. Sada do Pljevalja put traje manje od 5 sati, tako da nerijetko sa porodicom dođem i samo na vikend. Trudimo se da u Pljevlja dođemo bar 4-5 puta godišnje. Uvijek kada idem na godišnji odmor, putovanje započinjem i završavam u Pljevljima. Mojim roditeljima dugujem vječitu zahvalnost za žrtvu koju su podnijeli da odškoluju moju sestru Slavicu i mene. Tokom odrastanja nismo imali sve što smo poželjeli, ali ni u čemu nismo oskudjevali. S druge strane, moji roditelji su se lišavali brojnih zadovoljstava kako bi nas izveli na pravi put. Sestra i ja se trudimo da im to sada nadomjestimo“, kaže Nikola. Ističe da žali što njegova djeca odrastaju daleko od bake i djede.

“Mislim da su sloboda i ljubav koju bake i deke pružaju djeci nezamjenjive i neprocjenjive. Ja mog dedu Momčila nisam zapamtio. Umro je prije nego što sam se rodio. Ali bake Kose se sjećam sa velikom dozom ljubavi i zahvalnosti. Šestu godinu života proveo sam kod bake u Crnom Vrhu, rodnom selu mog oca. Vjerujem da mi je ta godina najviše značila u razvoju moje ličnosti. Kod roditelja se znao red, znali smo šta smijemo da radimo, a šta ne. Kod bake je bilo sve dozvoljeno. Od komšije Milovana dobio sam na poklon jedan mali čekić, od kog se nisam odvajao. Negdje u to vrijeme srušili smo staru slamaru. Bila je napravljena od daščica dužine jedan metar. Idelana težina daske za jednog šestogodišnjaka. Od tih dasaka ja sam svake nedelje pravio po jednu kućicu na sprat. Vikendom, kada bi moji roditelji dolazili, tata bi uklonio kućicu da dvorište ne bude neuredno. Kada bi otišli, ja bih opet napravio drugu kućicu. Ljepšu i veću. To je trajalo nepunu godinu. U šali volim da kažem da još od tada datira moja ljubav prema građevinarstvu“, ističe Nikola.

Porodica je za Nikolu smisao života

“Posao kojim se bavim je jako zahtjevan i dok sam na poslu potpuno sam mu posvećen. Vrijeme nakon posla rezervisano je za porodicu i prijatelje. Uspjesi na profesionalnom planu ne bi bili mogući da nisam imao podršku supruge Miljane koja je na sebe nesebično preuzela najveći dio tereta i brige oko djece. Jedino vrijeme koje imam za sebe je vrijeme prije posla. Zato se svako jutro budim rano, između 5 i 6 časova, u zavisnosti od obaveza, i bavim se fizičkom aktivnošću. Volim da plivam, trčim i da skijam. To me odmara i pomaže mi da se izborim sa svakodnevnim stresom koji moja pozicija I način života nosi”, ističe Nikola i dodaje da se trude da otputuju kad god su slobodni, ali i da provode što više vremena sa njegovom sestrom, zetom i njihove dvije kćerkice, Dunjom i Sofijom.

“Moja kćerka Dušica je drugi razred osnovne škole, a Aleksa je predškolac. Dolazi vrijeme kada im naši zajednički trenuci sve više znače i trudim se da ih bude što više. Jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu je bio kada smo šetali Rudnicom, i nakon što je Aleksa ugledao more od magle koje se prostiralo iznad Pljevalja. izjavio je: „Tata, ja mnogo volim Pljevlja. Kao da sam se ovde rodio“, kaže Nikola.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 15. oktobra 20223. g.