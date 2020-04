Nikšićka policija podnijela krivične prijave protiv pet lica zbog krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, izazivanja opšte opasnosti i šumske krađe

Nakon što je Vatrogasna služba lokalizovala požar u mjestu Jasenovo polje koji je zahvatio i oštetio više imanja i šuma površine više stotina hiljada kvadratnih metara, a koja su vlasništvo četiri lica, nikšićka policija je u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem preduzela sve neophodne mjere i radnje i izvršila uviđaj na licu mjesta uz prisustvo vještaka za šume i vještaka za požare.

Kriminalističkom obradom službenici Centra bezbjednosti Nikšić došli su do sumnje da je lice M.V. (62) na svom imanju u mjestu Jasenovo polje otvorenim plamenom zapalio ostatke od čišćenja svog imanja. Nakon toga on je, kako se sumnja, ostavio vatru bez nadzora i kontrole, usljed čega je došlo do širenja požara u većim razmjerama.

Sa događajem je upoznat nadležni tužilac koji je krivično djelo kvalifikovao kao izazivanje opšte opasnosti.

Protiv M.V. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio ovo krivično djelo.

Osim toga, policija je u Nikšiću tokom aprila rasvijetlila tri krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Naime, policija je lišila slobode Š.N. (28) iz Nikšića koji je, kako se sumnja, 8. marta izvršio provalu magacina jedne firme i otuđio bakarne kablove u vrijednosti od oko 1.400 eura.

Na taj način je Š.N., sumnja se, izvršio krivično djelo teška krađa, te je priveden nadležnom tužiocu koji je osumnjičenom odredio zadržavanje do 72 sata, do privoda sudiji za istragu Osnovnog suda u Nikšiću, a koji mu je odredio pritvor.

Nikšićka policija je rasvijetlila i krivično djelo krađa koje je izvršeno na štetu D.P. iz Nikšića, a od kojeg su iz dvorišta porodične kuće otuđena dva sportska bicikla.

Sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac koji je kvalifikovao krivično djelo kao krađa.

Preduzimajući intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela policijski službenici su na osnovu prikupljenih dokaza identifikovali maloljetnog A.M. iz Nikšića kao izvršioca ovog djela.

Sa navedenim je upoznat nadležni tužilac za maloljetnike prema čijem nalogu je protiv A.M. u redovnom postupku podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa.

Takođe, policija je u Nikšiću, na osnovu prikupljenih dokaza identifikovala izvršioca krivičnog djela teška krađa izvršenog u noći između 16. i 17. septembra 2015. godine na štetu pekare “Minipek” koja se nalazi u sklopu Osnovne škole “Olga Golović” u Nikšiću.

Ovo krivično djelo je, kako se sumnja, izvršio S.P. (29) iz Nikšića koji je po nalogu nadležnog tužioca istom priveden, a protiv njega je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

Preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju, rasvjetljavanju i dokazivanju krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, policijski službenici Centra bezbjednosti Nikšić su u tekućem mjesecu podnijeli krivičnu prijavu protiv S.Đ. (60) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo šumska krađa.

Kako se sumnja, S.Đ. je u januaru 2020. godine izvršio bespravnu sječu devet jelovih stabala u vlasništvu države Crne Gore, ukupne bruto mase 8.194 kubna metra.