Ako su parlamentarni izbori 30.avgusta 2020.godine bili najvažniji od uvođenja višestranačkog sistema u Crnoj Gori, onda su ovo najznačajniji lokalni izbori. Zašto ?

Vo vremja ono bio je napadnut temelj Crne Gore, njena Mitropolija crnogorsko-primorska i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve. Kao što je poznato temelj smo odbranili, ali nam, nažalost kuća prokišnjava, jer nema valjanog krova. Danas je Crna Gora zemlja mržnje, podjela i organizovanog kriminala, kojoj fali samo varnica da eksplodira. I sve to generiše, niko drugi do Milo Đukanović, predsjednik svih građana, kako to gorko i licjemerno zvuči. Nema tog čina kome Đukanović neće pribjeći da bi sačuvao svoju slobodu i poslovnu imperiju svoje porodice, kumova i prijatelja.

Sve je počelo referendumom o državno-pravnom statusu Crne Gore, na kome je silom na sramotu pokradena narodna volja. Bilo je za očekivati da se Đukanović, poslije tog čina, pokrije ušima i pokuša prikazati referendum kao demokratski čin, bez posledica po one koji su navodno ostali u manjini. Trebalo je da izgovori rečenicu koju je 2013.godine formulisao Miodrag Lekić, kao kandidat za predsjednika Crne Gore:

„ Jednako uvažavam one koji su glasali za suverenu Crnu Goru i one koji su bili za zajedničku državu sa Srbijom, jer su i jedni i drugi željeli dobro Crnoj Gori“. Umjesto toga polovinu Crne Gore je proglasio neprijateljima i domaćim izdajnicima. I šikana je krenula. To je značilo da oni, koji su ponijeli taj žig, ne mogu dobiti posao u državnoj službi, lokalnim upravama u kojima je na vlasti bio DPS sa satelitima, i tajkunskim firmama, koje su bile pod šapom DPS hobotnice. Malo im je bilo što su državne simbole usvojili u skupštini bez prisustva opozicije, većinski srpski jezik proglasili drugorazrednim, krivotvorili istoriju i prognali ćirilicu. Izgledalo je da su u tom trenutku i Bog i đavo na njegovoj strani.

Ali taman kad je zaokružio privatnu državu, a sve pod plaštom evropskih integracija i „vječne Crne Gore“, poželio je, ili ga je sam đavo nagovorio, da ima privatnu DPS crkvu. Objavio je rat Srpskoj pravoslavnoj crkvi i najavio traktorijade. Ali još jednom se pokazalo da je „muka s Bogom ratovati“. Poznato je kako se ta priča završila, litijskim ustankom na čelu sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem i porazom na izborima u avgustu 2020.g.

Izgledalo je da smo upokojili vampira i da je sloboda stigla u Crnu Goru, ali je zbog sujete pojedinih lidera srušena ekspertska vlada, koja je imala stotinu mana, ali je u tom trenutku bila jedina moguća bez DPS-a. Manjinska vlada uz podršku DPS-a još jednom je potvrdila staru mudrost „ ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju“. Vratila je na velika vrata, na političku scenu Prvog vampira Crne Gore. Sada imamo novu – staru parlamentarnu većinu, Vladu u tehničkom mandatu, mandatara kome Đukanović ne da mandat, predsjednika koji ne poštuje Ustav, mržnju koja se valja ulicama, podjele i organizovani kriminal, koji je o jadu zabavio region i Evropu.

Kako kog kriminalca uhapse on kliče: „nek je vječna Crna Gora“. Ne znaju da nema Crne Gore, ponajmanje vječne sa Milom, Raškom i Rankom. Vječna je samo Njegoševa Crna Gora, kako je to prije 150 godina napisao Ljuba Nenadović : „i kad nestane bregova i ljudi, ostaće dva crnogorska kolosa, Lovćen i Vladika“. Razumije se Lovćen sa kapelom na svom vrhu.

Šta nam je činiti? Nova-stara parlamentarna većina više nema prava na grešku. Svako igranje na kartu ličnih i stranačkih interesa žestoko će se obiti o glavu na parlamentarnim izborima, onima koje narod prepozna kao Jude. Narod sve vidi i sve pamti.

Učiniti sve da pobijedimo DPS i satelite u svih 14 opština, bez obzira kako nastupamo na izborima. Ipak je najvažnije pobijediti u Podgorici. Da je bilo pameti da se ne odvaja Zeta bila bi to rutinska stvar, i to bi bio najtemeljniji ugovor za sve crkve, narode i građane Crne Gore.

Potrebna je visoka izlaznost na glasanje, a svi oni koji su planirali da tog dana ostanu kući, moraju znati da će DPS mobilisati sve kapacitete, kao da su izbori sudnjeg dana. Za mnoge jesu. A u slučaju da, ne daj Bože, pobijede počeće osvetnička i revanšistička politika. A tu su majstori bez premca.

Koalicija Demokrata, Pokreta za Pljevlja i Ujedinjene Crne Gore učiniće sve da 24.oktobra osvane jutro nove nade u Pljevljima. Jer samo demokratska, pomirena, dekriminalizovana i ujedinjena Crna Gora je prava Crna Gora i u njoj prava Pljevlja.

Zato,

Idemo ljudi da demokratizujemo Crnu Goru.

Idemo ljudi da pomirimo Crnu Goru.

Idemo ljudi da dekriminalizujemo Crnu Goru.

Idemo ljudi da ujedinimo Crnu Goru.

Idemo ljudi da živimo pravi život u pravim Pljevljima i pravoj Crnoj Gori.

Idemo ljudi za broj 1. do pobjede!