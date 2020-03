NKT: Nove mjere u cilju sprečavanja širenja pandemije koronavirusa

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti usvojilo je večeras novi set mjera u cilju sprečavanja i širenja epidemije koronavirusa. Mjere su sledeće:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja građanima, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova. Izuzetno za vrijeme trajanja ove zabrane, lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini, najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji-uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;

2) zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, djeci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

3) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

4) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Mjere su privremenog karaktera i primjenjivaće se 15 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe

Naredba bi večeras trebalo da bude objavljena u Službenom listu CG.

Nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je konstatovalo da se dosadašnje naredbe ne poštuju u neophodnoj mjeri, kao i da se naša država nalazi u prelomnom trenutku pandemije koji će definisati dalji tok. Iskustva i struka nam govore da moramo dodatno unaprijediti poštovanje naredbi i odgovornost svih – i građana i institucija. U ovakvim situacijama, nažalost, ne postoji druga prilika – zaključeno je na sjednici.

Zauzet je jedinstven stav da su odluke koje su donijete odgovorne i iskazana je odlučnost da mjere budu sprovedene do kraja uz uvjerenje da će ih građani razumjeti i poštovati.

Ako ne budemo odlučni svi zajedno da uložimo u zdravlje, moraćemo uložiti mnogo više u saniranje posljedica, a nažalost, biće i gubitaka ljudskih života koje je nemoguće vratiti – zaključeno je na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela.

Donijeta je odluka da zbog ulaska u prelomnu fazu epidemije svakodnevno budu organizovane dvije konferencije za medije – u 09:00 i u 17:00 kako bi svim medijima bilo omogućeno da, uz direktan prijenos, blagovremeno i pod istim uslovima dođu do svih relevantnih informacija.

izvor: pvinformer.me