NKT: Proglašena epidemija koronavirusa na cijeloj teritoriji Crne Gore, maske obavezne

„Okupljanje osoba ograničava se na cijeloj državnoj teritoriji na maksimalno 40 osoba na otvorenim javnim mjestima, a na 20 osoba na zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra. (Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja.)“, piše u saopštenju Vlade.

Navodi se i da je zbog izuzetno visokog epidemiološkog rizika koji nose pojedini skupovi produžena do 6. avgusta primjena sljedećih mjera donijetih 30. juna:

Zabrana rada disko klubova/barova i noćnih klubova/barova, i

Zabrana organizovanja svadbi, maturskih, rođendanskih i drugih privatnih proslava

Produžena je do 30. jula primjena mjera donijetih 7. jula kojom se:

Zabranjuje održavanje zabavno-muzičkog programa u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i plažne barove (koncerti, nastupi uživo muzičara i bendova, live nastupi DJ izvođača i sl.).

Prekida rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

Ublažene neke posebne mjere za pojedine opštine

Iz Vlade su poručili i da se posebne mjere koje su proglašene u pojedinim opštinama u Sjevernom regionu ublažavaju i to u opštinama Andrijevica, Plav i Gusinje tako što se omogućava obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) u ove tri opštine od 06:00 do 22:00 sata – pod istim uslovima i na isti način kao što je to već regulisano u Glavnom gradu Podgorici u Prijestonici Cetinju i u opštini Nikšić.

„U Opštini Rožaje se ublažava mjera zabrane napuštanja objekta stganovanja. Umjesto dosadašnje mjere kojom je kretanje bilo omogućeno od 5:00 do 18:00 sati mjera se ublažava pa je kretanje omogućeno od 5:00 sati do 22:00 sata. Obje mjere primjenjuju se do 30. jula“, navodi se u saopštenju.

Oštrije mjere za ugostiteljske objekte u pojedinim opštinama

Iz Vlade su saopštili i da mjere koje su propisivale rad ugostiteljskih objekata u Glavnom gradu Podgorici, Prijestonici Cetinju i Opštini Nikšić – obavezne su od danas i u opštinama Plužine, Žabljak, Šavnik, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Plav i Gusinje.

Navodi se da su privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) obavezni da rad organizuju na način da:

za stolom sjede najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiri gosta na terasi/bašti ovog objekta;

onemoguće uslugu samousluživanja, zadržavanje i stajanje ispred šanka;

između stolova obezbijede udaljenost od najmanje 2m, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

U navedenim opštinama mjera se primjenjuje do 30. jula.

Produžena primjena mjerâ za pojedine opštine

Produžena je do 30. jula primjena mjere zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama:

U opštinama: Berane, Bijelo Polje, Petnjica, Pljevlja i Rožaje,

Od 24:00 do 06:00 narednog dana u opštinama: Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.

Od 22:00 do 6:00 narednog dana u Glavnom gradu Podgorici, Prijestonici Cetinju i opštinama: Nikšić, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin, Mojkovac, Žabljak, Šavnik i Plužine. Iste mjere važe za opštine Andrijevica, Plav i Gusinje.

Produžena je do 30. jula zabrana drumskog prevoza putnika iz Opštine Rožaje i u Opštinu Rožaje, osim prevoza radi obavljanja redovnih radnih aktivnosti, pružanja hitnih zdravstvenih usluga i drugih neodložnih poslova, uz preduzimanje propisanih mjera zaštite.

Dokumenta strancima važe do 7. oktobra

„Primjena mjere kojom su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, privredna društva, javne ustanove i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica bila obavezna da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 30.septembra produžena je do 7. oktobra 2020. Mjere čija je primjena produžena na određen rok mogu po isteku navedenih rokova biti ponovo razmatrane i njihova primjena može biti ponovo produžena“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor Vijesti