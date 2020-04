NKT: Promjena odluke, i nedjeljom slobodno kretanje od 5 do 13 sati

Nacionalni koordinacioni tim promijenio je odluku o zabrani izlaska građana iz objekta stanovanja vikendom.Novom odlukom zabrana će subotom i nedjeljom važiti od 13 do 5 sati narednog dana.

Navode da je obavezno striktno pridržavanje svih ostalih mjera.

„Na predlog Instituta za javno zdravlje, a u skladu sa informacijom nadležnih bezbjednosnih službi da se većina građana pridržava propisanih privremenih mjera, uključujući i zabranu kretanja i okupljanja, i da su pojedinačni prekršaji sankcionisani, NKT je dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da odmah donese Naredbu o izmjeni odgovarajuće naredbe kako bi građanima bilo omogućeno kretanje i nedjeljom do 13 časova uz striktno pridržavanje svih ostalih mjera. Novom naredbom zabrana kretanja važiće od ponedjeljka do petka od 19 časova, a subotom i nedjeljom od 13 časova – do 5 časova narednog dana“, saopšteno je nakon sjednice NKT.

NKT je pozvalo Upravu policije i ostale nadležne organe da bez izuzetka sankcionišu svako utvrđeno kršenje naredbi.

„Na listu lica izuzeta iz zabrane kretanja dodate su osobe zaposlene u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica“, saopšteno je nakon sjednice NKT.