NKT: Zabrana izlaska iz domova od 19 do 5h

NOVE MJERE NKT ZA ZARAZNE BOLESTI

Nacionalno kordinaciono tijelo večeras je donijelo nove privremena mjera zaštite građana od korona virusa. Mjere uključuju zabranu izlaska iz objekta stanovanja od 19 do 5h od ponedjeljka do petka, kao i od subote u 13 sati do ponedjeljka u 5h.

„Zabrana važi za sve osim za izuzetke obuhvaćene naredbom“, navode iz NKT.

izvor: rtcg.me