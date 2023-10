Nova vlada da sprovede makar ekonomsku reformu

Direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović je ocijenila da je nesporno da se zemlja nalazi u institucionalnom haosu i da je dobro da se došlo do dogovora oko formiranja vlade, kako je kazala, kakve takve. Potrebno je što prije uspostaviti red, i očekuje da nova vlada napravi makar ekonomsku reformu.

Kako je istakla gostujući u emisiji „Link“, Radija CG, potrebni su nam bolju uslovi života.

„Današnje cijene pokazuju da je na sceni jedna nevjerovatnost koju je omogućila tehnička vlada. Omogućila je trgovinskim lancima da kreiraju takve cijene, država je na taj način uspjela da ostvari veći PDV i puni budžet što je besprizorno. Plaćamo ceh mi građani i hranimo golemi državni aparat“, naglašava Mrdović.

Smatra da će se teško koja politička partija suprotstaviti ekonomskim reformama i da je ključni problem zaduženje.

„Milojko Spajić treba da sprovede makar reformu za povećanje penzija, jer će direktnu korist imati 75.000 građana. Sa minimalnom penzijom do 300 eura je danas oko 40.000 građana. Šta je sporno da se zaduže za penzije. U ovoj državi do sada smo se zaduživali za razne stvari, od Prve banke 2008. kada smo iz trezora dali 44 miliona i do danas ne znamo jesu li vraćeni, preko podrške za KAP od 300 miliona eura, pomoć Rudnicima boksita, zaduženje zbog izbora. Neka smanje administraciju, gdje svaki drugi ili treći sjedi besposlen, rasprodaju vozni park, smanje dnevnice i putovanja, pa da vidite kako će imati novca za one kojima je potreban“, poručuje Mrdović.

Kako je kazala, vidjećemo je li ovo vlada trulih kompomisa ili ona koje će da sprovede reforme.

Ocijenila je da je ključni razlog zbog kojeg je ovaj proces formiranja vlade dugo trajao predsjednik države Jakov Milatović, prvi Spajićev saradnik.

„Umjesto da bude predsjednih svih građana i u okvirima svojih nadležnosti, poprilično se uključio u ovaj proces. Ako je on bio ovako javno uključen, šta je tek radio iza kulisa. To potenciram, jer smo godinama imali predsjednika iz DPS-a koji je uvijek bio presjednik jednog dijela građana, a ne svih i Milatović nastavlja takvu politiku i to je pokazao za relativno kratak period“, smatra Mrdović.

Komentarišući ponuđene pozicije u vladi smatra da je ZBCG želio da zadrži nešto pozicija po dubini i dobije još, pošto ih zapad doživljava kao proruski element i trebaće im vremena da to promijene.

Bošnjačka stranka je najavljivala da ukoliko u vladu uđe ZBCG nema mjesta za njih, ali po dubini oni će možda zadržati neke pozicije.

Generalno ne gleda dobro na to da se za manjine zauzimaju različiti standardi, onako kako u datom trenutku nekom političkom subjektu odgovara.

Što se tiče popisa pravni stav je da tehnička vlada ne treba da sprovodi taj proces.

„Kada nemate politički legitimitet ne možete donositi važne državne odluke. Šta je problem da se popis pomjeri, uz to imamo zahtjeve i iz opozicije. Dok je bio DPS na vlasti nikada nije uvažavao zahtjeve opozicije i evo prilike da prestanemo sa tom praksom. Popis je javni interes i svaka vlast teba da ima sluha prema opoziciji i da promijenimo model ponašanja koji su ustanovio DPS“, smatra Mrdović

