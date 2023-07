Novak Đoković – dvije sedmice do vječnosti

Novak Đoković u 14.30 časova otvara program na Centralnom terenu Vimbldona protiv Argentinca Pedra Kaćina, što bi trebalo da mu bude prva od sedam stepenica ka brojnim rekordima.

Rodžer Federer je jedini osvojio osam titula na Vimbldonu, niko sem on i Bjern Borg nije uspio da ih veže čak pet, a samo je Margaret Kort podigla 24 grend slem pehara i u ženskoj i u muškoj konkurenciji.

Sve te rekorde bi za 13 dana mogao da dostigne Novak Đoković, koji je kao apsolutni favorit stigao u London, na poprište 136. nezvaničnog prvenstva svijeta u tenisu.

Srpski velikan je na Rolan Garosu postao najuspješniji teniser svih vremena, a sada će na turniru na kojem je dobio 48 od posljednjih 50 mečeva pokušati da ispiše nove stranice istorije sporta.

A onda, ako uspije, imao bi šansu da uradi ono što mu je izmaklo 2021 – da u istoj godini podigne pehare na četiri najveća turnira, što je posljednji uspio Rod Lejver u amaterskoj eri davne 1969.

Đoković je favorit i po bukmejkerima (kvota na titulu od 1,50 do 1,60), a tu ulogu mu prepuštaju svi rivali, čak i prvi teniser svijeta, Karlos Alkaras.

Mladi Španac je u Kvinsu osvojio prvu titulu na travi na svom tek trećem ATP turniru na toj podlozi, ali se ne zavarava da može da ugrozi momka koji vlada od 2018. godine.

„Došao sam na Vimbldon s puno samopouzdanja, ubijeđen da mogu da ostvarim dobre rezultate. Ali, očigledno je da je Đoković glavni favorit. On čini da sve izgleda tako lako, a veoma je teško naći slabosti u njegovoj igri. Što se mene tiče, ubijeđen sam da ću moći da napravim pritisak svim rivalima, pa čak i Novaku ako dođe do našeg finala”, rekao je 20-godišnji Alkaras, koji je poražen od 16 godina starijeg Beograđanina u polufinalu Rolan Garosa.

Mladi Španac je prošle sezone poražen u osmini finala od Janika Zinera, koji je u sljedećem obračunu vodio 2:0 u setovima protiv Đokovića, ali je izgubio. Italijan njemačkog porijekla je treći favorit po bukmejkerima, sa kvotom na titulu od 16 do 27.

I sada bi Alkarasa u osmini finala trebalo da sačeka “mina” u vidu Aleksandera Zvereva, dok bi i Đoković u toj rundi mogao da ima teškog rivala – Lorenca Muzetija ili Huberta Hurkača.

U četvrtfinalu bi srpski as mogao da ima reprizu prošlogodišnjeg finala sa Nikom Kirjosom, a u polufinalu novi duel sa Zinerom…

Kirjos je pauzirao pet mjeseci nakon operacije koljena i daleko je od prave forme.

„Očigledno je da nisam spreman za mečeve u pet setova. Prošle godine sam imao idealne pripreme, sada je sve suprotno. Ne stavljam pred sebe velika očekivanja, ali neću baciti trud koji sam uložio u posljednjih šest mjeseci da se vratim na teren”, naglasio je kontroverzni Australijanac.

Centralni teren po tradiciji od 14.30 časova, po našem vremenu, otvara šampion, a Đokoviću će na megdan izaći 67. igrač na ATP listi, Argentinac Pedro Kaćin.

Jedan od favorita iz sjenke, treći nosilac Danil Medvedev, smatra da bi osvajač 23 grend slema mogao da poboljša svoj saldo.

„Ako sam dobro vidio, Novak je igrao 70 grend slemova, a na 34 je bio u finalima. Ne znam kako je to moguće. On nema loš dan, je li tako? Ima ih, naravno, i on, ali i kad je tako, uspijeva da pobijedi rivala. Zbog toga je on za mene najbolji teniser svih vremena”, rekao je Rus i napomenuo da je Novaka u finalu US opena 2021. dobio zbog svog sjajnog izdanja, ali i protivnikove stegnutosti na susretu s istorijom.

Poslije Đokovića i Kaćina, na Centralnom terenu će igrati 43-godišnja Venus Vilijams i Elina Svitoljina, a potom i Ziner protiv Huan Manuela Serundola.

Na Terenu 1 od 14 časova igraće Iga Sfjontek – Lin Džu, potom Kirjos i David Gofan, a na kraju Koko Gof i Sofija Kenin.

