NOVAKU NI POVREDA NE MOŽE NIŠTA! Neuništivi Srbin RAZBIO Bugarina Dimitrova i izborio plasman u OSMINU FINALA!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australijan opena, pošto je u trećem kolu ubedljivo savladao bugarskog tenisera Grigora Dimitrova 3:0 (7:6, 6:3, 6:4).

ĐOKOVIĆ – DIMITROV 7:6 (9:7); 6:3; 5:4

Novak je sjajno otvorio meč, odmah na startu oduzeo je servis rivalu i sigurno čuvao prednost sve do same završnice prvog seta. U devetom gemu imao je srpski as tri set lopte na servis Dimitrova, ali nije uspeo da iskoristi priliku koja se ukazala. U tim momentima bilo je jasno da povreda zadaje ozbiljne probleme Đokoviću. Slabo se kretao, što je Dimitrov maksimalno iskoristio. Bugarin vraća brejk, pa dolazi do prednosti od 6:5. Imao je dve set lopte Grigor na Novakov servis, ali je Srbin uspeo da se izvuče iz neugodne situacije, pa je odluka pala u taj-brejku. A u taj-brejku gledali smo neviđenu dramu. Novak stiže do 5:3 i činilo se da će rutinski završiti posao. Imao je i set loptu na 6:5, ali Dimitrov pravi preokret i dolazi do nove prilike da osvoji set. Ipak, kada je bilo najpotrebnije Novak je bio na visini zadatka. Sjajno je servirao, stigao do nove set lopte i nakon najduže razmene na meču osvojio ključni poen za 1:0.

U pauzi između setova bio je prinuđen da zatraži lekarsku pomoć zbog problema sa povredom zadnje lože.

Servis je radio posao Novaku u drugom setu. Osvajao je sigurno svoje servis gemove i vršio pritisak na rivala. U maratonskom četvrtom gemu propustio je Nole četiri brejk lopte, ali nije dozvolio da ga to poremeti. Već u šestom ukazala se nova šansa, koju koristi. Bio je to ključni brejk u drugom setu. Naime, do kraja je sigurno čuvao prednost i rutinski stigao do velikih 2:0 u setovima.

Usledio je izuzetno neobičan treći set. Novak je napravio brejk odmah na startu i uz dosta muke potvrdio prednost. U trećem gemu je ponovo oduzeo servis rivalu i poveo sa 3:0. Gledali smo seriju brejkova. Najpre je Dimitrov oduzeo servis Srbinu, onda je Novak ponovo brejknuo Bugarina, da bi Dimitrov u narednom gemu ponovo oduzeo servis Đokoviću i smanjio na 4:2. Ipak, do kraja seta Nole je sačuvao brek prednosti i zasluženo izborio plasman u osminu finala Australijan opena.

