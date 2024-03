Nove etikete i na starim cijenama: Trgovci uglavnom poštuju odluku Vlade, ali ima suprotnih primjera

Na proizvodima sa spiska oznake limitirana cijena, Foto: Boris Pejović

Većina trgovačkih lanaca od juče je spustila cijene za 43 vrste proizvoda za koje su ograničene marže u akciji Vlade i trgovaca pod nazivom “Limitirane cijene”, ali ima i onih koji su u dane pred akciju imali iste cijene iz ove grupe proizvoda, kao i juče kada su ih označili posebnom crvenom oznakom.

“Vijesti” su iz grupe proizvoda za koje su prema Vladinoj odluci ograničene marže na 5 do 15 odsto u veleprodaji i maloprodaji izabrali devet proizvoda istog proizvođača i gramaže – litarski domaći jogurt, mlijeko bez čepa sa 2,8 odsto mliječne masti, riža dugog zrna, smrznuti grašak, kečap, sapun i šamponi za djecu, pasta za zube i toaletni papir, kojima je cijene uporedila u ponedjeljak prije akcije i juče kada su sniženja uvedena.

Kupovina potrošačke korpe od ovih devet proizvoda juče je koštala oko 2,2 eura manje nego u ponedjeljak. Za ove artikle je početkom sedmice trebalo izdvojiti 16 eura a juče 13,81 euro. Iako je ušteda značajna, dio trgovaca u Podgorici ne poštuje državne mjere, pa su im cijene iste kao prije početka akcije a neki od proizvoda nisu ni označeni na pravi način, pokazalo je istraživanje “Vijesti”.

Najveći pad cijene među proizvodima obuhvaćenim akcijom, zabilježen je kod paste za zube koja je pojeftinila 90 centi.

Vlada je krajem prošle sedmice usvojila odluku o ograničenju trgovačkih marži, nakon dogovora sa trgovcima. Na spisku su 43 proizvoda, a iz Vlade su kazali da je to 500 artikala kada se uzmu u obzir sve grameže i proizvođači. Ovi proizvodi u marketima su označeni crvenom oznakom “Limitirana cijena”, aakcija će trajati do kraja maja. Marža je razlika između nabavne i prodajne cijene robe.

IMA EFEKTA I NEPOŠTOVANJA

U podgoričkoj trgovini koja je označila sve potrebne artikle, najveći pad cijene je zabilježen kod paste za zube od 125 mililitara, koja je jeftinija i do 90 centi. Niža je i cijena domaćeg jogurta “lazine” koja je snižena sa 1,35 eura na 1,19, a slično je učinjeno i za jogurt “srna” koja je sada 14 centi jeftinija nego ranije. Cijena litra mlijeka bez čepa, novom akcijom je umanjena za deset centi pa sada iznosi 99 centi.

Za dvadesetak centi je jeftinije pakovanje riže dugog zrna, koja umjesto 1,19 eura sada košta 98 centi, a za toliko je jeftiniji i blagi kečap. Blago jefitiniji je smrznuti grašak, kojem je cijena korigovana na niže za osam centi. Među proizvodima za bebe, cijena šampona od 400 mililitara sada je za oko 45 centi niža, pa taj artikal košta 3,34 eura. Sapuni za djecu su takođe pojeftinili za oko 15 centi. U ovom marketu, cijena toalet papira je ostala ista prije i nakon stupanja državne akcije na snagu.

Sve četiri posjećene trgovine su učestvovale u akciji, ali nijedna nije umanjila cijene svih devet artikala koje su “Vijesti” pratile. Polovina trgovaca, odnosno dvije kompanije, označila je sve predviđenje artikle sa oznakom “limitirane cijene” ali u dva slučaja, nisu mijenjale cijenu. Tako je cijena jogurta u jednom marketu ostala na nivou prije početka akcije, a druga trgovina nije korigovala vrijednost toalet papira.

Među ostalim trgovinama, jedna uopšte nije mijenjala cijene iako su artikli označeni i stavljeni na akciju. Taj market od praćenih devet, tri proizvoda uopšte nije uključio u akciju niti im mijenjao cijene. Ova trgovina je na pravi način označila tri artikla i smanjila im cijene, a među njima su domaći jogurt, šampon za bebe i pasta za zube.

Jedna trgovina uopšte nije mijenjala cijene toalet papira i kečapa, iako ih je označila akcijskom oznakom. Dodatno grašak i rižu, iako bi trebali biti, nije označila kao dio akcije a nije im korigovala ni cijenu. Državnu akciju su ispoštovali u slučaju preostalih pet artikala.

PRODUŽENJE TEK NAKON ANALIZE

Ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj je juče gostujući u “Bojama jutra” televizije “Vijesti”, kazao da je cilj ograničavanja trgovačkih marži bio da se umanji inflatorni pritisak na građane. On je naglasio da smatra da će cijene artikala na akciji, biti deset do 15 odsto niže. Za potencijani nastavak ovih mjera i nakon maja, Đeljošaj je kazao da će zavisiti od analize, efekata akcije i ljetnje turističke sezone.

“Mislimo da će ove mjere biti dobre. Analizirali smo ih da budu najbolje, ali ne želimo da kažemo – ovo je najbolje, stanemo iza toga i nakon analiza možda dobijemo da nisu bile dobre. Analiziraćemo efekte ovih mjera i nakon toga naći neku mjeru na koji način ćemo nastaviti sa onim što je podrška boljem standardu građana”, naveo je on.

Kako je kazao, razlika između ove i akcije “Stop inflaciji” koju je sprovodila 43. Vlada su “dan i noć” jer je sada veći broj artikala na koje su ograničene marže. On je naveo da će tržišna inspekcija, trgovine koje ne budu poštovale odluku Vlade a obuhvaćene su akcijom, kazniti od 5.000 do 10.000 eura.

Premijer Milojko Spajić prethodno je kazao da će se od utorka na policama trgovina naći više od 500 artikala obuhvaćenih ovom akcijom. Naveo je da je inflacija u Crnoj Gori uvoznog karaktera, te da za nju nisu krivi trgovci jer su pristali na ograničavanje marži na niski nivo.

“Toliki broj artikala sa sniženom cijenom čini ovu akciju najvećom do sada, ali ujedno i prvom i jedinom koja je usmjerena na snižavanje cijena, a ne na puko zaustavljanje daljeg cjenovnog rasta. Snižavamo cijene, povećavamo penzije a uskoro dolazi i nastavak programa ‘Evropa sad 2’ i još dobrih vijesti sa uvećenim zaradama”, poručio je Spajić.

OBUHVAĆENA 43 PROIZVODA

Odlukom je produženo dosadašnje važenje ograničenja marži u trgovini na veliko do pet odsto i u trgovinama na malo do sedam odsto za pšenično brašno tip 400, pšenično brašno tip 500, šećer kristal, jestivo suncokretovo ulje (bez obzira na vrstu pakovanja) i kuhinjsku so u pakovanju od jednog kilograma.

U trgovinama na veliko i na malo, maksimalni iznos marže od po 10 odsto je za: domaći bijeli sir (rinfuz), jogurt domaće proizvodnje u pakovanju od jednog litra, svježi krompir (bez ograničenja u težini), mlijeko u pakovanju od jednog litra sa 2,8 odsto mliječne masti i bez čepa, cijelo pile i svinjski vrat bez kostiju (bez ograničenja u težini), bijelu rižu dugo zrno u kesi u pakovanjima od 800 grama do jednog kilograma, tjesteninu od bijelog brašna u pakovanjima od 350 do 400 grama, smrznuti grašak u pakovanju do 500 grama i stoni margarin od 250 grama.

U ovoj grupi nalaze se i mesni proizvodi samo domaće proizvodnje u rinfuzi ili bez težinskih ograničenja – čajna kobasica, stiješnjena šunka, pileća prsa, sudžuk, goveđa čajna kobasica, pileće viršle i suva svinjska slanina. Ista pravila o smanjenju marži važe i za konzervu od 200 grama komadića tunjevine bez dodataka u ulju, kokošiju paštetu bez dodataka od 100 grama, džem od šljiva i marmeladu u pakovanju od 500 grama do jednog kilograma, goveđi gulaš u konzervi do 500 grama, blagi kečap u pakovanjima od 300 do 500 grama, svježu pastrmku bez ograničenja u težini, sardine u biljnom ulju bez dodataka u pakovanju do 200 grama, sok sirup na razblaživanje od jednog litra, polutvrdi blok sir (“edamer”, “gauda”) u rinfuzu.

Za grupu proizvoda za održavanje higijene marže u trgovinama na veliko ograničene su na 10 odsto, a trgovcima na malo na 15 odsto. U ovoj grupi nalazi se dječji sapun čvrsti u pakovanju do 100 grama, dječje pelene “economy” u pakovanju od 40 plus komada, šampon za bebe u pakovanju od 200 do 500 mililitara, voćne kašice za bebe u teglici do 130 grama, kupka za bebe u pakovanju od 200 do 500 mililitara, šampon za odrasle od jednog litra, kupka za odrasle od 250 mililitara, pasta za zube od 125 mililitara, troslojni toalet papir u pakovanju od 10 komada, deterdžent u prahu za pranje veša u pakovanju od tri kilograma i higijenski ulošci standardni od deset komada.

