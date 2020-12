Nove mjere, zabrana izlaska od 22 do 5, ugostiteljski objekti rade do 18, trgovine do 20

Ministarstvo zdravlja donijelo nove mjere za suzbijanje pandemije kovid 19 koje stupaju na snagu večeras u ponoć (srijeda, 09.12.2020.godine).

Novina je da je zabranjen izlazak iz objekata stanovanja od 22 do pet ujutro narednog dana, prodavnice će raditi od sedam do 20 časova, a ugostiteljski objekti od sedam do 18 časova… Zabranjen je međugradski saobraćaj od petka u 22 sata do ponedjelka ujutro u pet sati. To znači da je resor koji od juče vodi dr Jelena Borovinić Bojović, ublažilo mjere koje su važile do danas.

Obavezno je nošenje maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Zabranjena su masovna okupljanja, kao i okupljanja u objektima stanovanja.

Zabranjeno je okupljanje u grupi više od četiri punoljetnde osobe na otvorenom prostoru, vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, sahrane i primanje saučešća prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Rad marketa, supermarketa, hipermarketa, tržni centara, prodavnica obuće i odjeće, kozmetičkih, frizerskih salona organizovati u terminu od sedam do 20 časova.

Zabranjen je rad noćnih klubova i diskoteka, a rad ostalih ugostiteljskih objekata organizovati u terminu od sedam do 18 časova. Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama obavlja se u skladu sa važećim preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 22:00 do ponedjeljka u 05:00 časova.

“Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa”, piše u novom setu mjera Ministarstva zdravlja.

