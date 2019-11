Novembarske svečanosti: Milica Raičević i kvartet „Nuova“ u Domu kulture

U utorak 26. novembra 2019. godine, u Domu kulture sa početkom u 19 časova održaće se muzički program “Veče arije i solo pjesme” u izvođenju poznate crnogorske operske pjevačice Milice Raičević koja će pjevati u pratnji kamernog orkestra “Nuova” koji čine Aleksej Molčanov (klavir), Tanja Bogdanović (violina), Vladimir Drobnjak (violončelo) i Tijana Ilić (harmonika).

Na koncertu će biti izvođene sledeće kompozicije: C. Debussy : Nuit d’etoiles; S. Rachmaninov: Zaljubih se na svoju žalost; X. Montsalvatge: Canto negro; D. Pejacevic: U lovu je mjesec na sunce ; N. Rota: Parla piu piano; H. Mancini: Moon river; E. Cossetto : Adios querida; M. Mastrini: Primavera; S. Ilic: Simonida ; Galiano: Tango pour Claude; G. Puccini: O mio babbino caro ; G. Verdi: Morro ma prima in gratia; E. Kalman: Heia in den Bergen.

Koncert se održava u okviru Novembarskih svečanosti a organizator je Sekretarijat za društvene djelatnosti. Besplatne ulaznice se mogu podići na biletarnici Doma kulture u utorak 26.novembra od 12 časova.