Novi IPARD poziv otvoren do 15. juna – Poljoprivrednicima na raspolaganju više od 2 mil EUR

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je peti IPARD poziv za dodjelu sedstava za mjeru 1 – Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava.

Kako je naznačeno, predmet javnog poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i prihvatljivi troškovi u vezi sa nabavkom nove opreme, mehanizacije, osim investicija koje se odnose na podizanje zasada, izgradnju staklenika/plastenika, izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata.

Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.

Od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava Evropske unije za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“, maksimalno 20% sredstava može biti opredijeljeno za investicije u nabavku traktora.

Iznos raspoloživih sredstava za ovaj završni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ za period implementacije IPARD II programa 2014-2020 su ukupna raspoloživa sredstva u okviru IPARD II programa, odnosno je oko 49,62 mil EUR javne pomoći (EU + nacionalna) umanjena za sredstva koja su iskorišćena kroz prethodne pozive.

Ukupna raspoloživa sredstva, u trenutku objavljivanja petog javnog poziva u okviru Mjere 1, za sprovođenje ovog javnog poziva iznose oko 2,19 mil EUR.

Sredstva podrške mogu se koristiti za proizvodnju poljoprivrednih i ribljih proizvoda iz sljedećih sektora: mlijeka (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo); mesa (tip govedarstva, tip ovčarstva, tip svinjarstva i tip živinrstva); proizvodnje jaja; voća, povrća i ratarstva (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje); vinogradarstva; maslinarstva; pčelarstva i ribarstva (marikulture i akvakulture).

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 1 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 do 500.000 EUR.

– Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 1 dodjeljuju se u visini do 60% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova, odnosno u visini do 65% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova za poljoprivredno gazdinstvo čiji nosilac u trenutku donošenja odluke o dodjeli podrške ima manje od 40 godina, odnosno u visini do 70% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova na poljoprivrednom gazdinstvu u planinskom području. Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio odobrenih prihvatljivih troškova koji se odnosi na upravljanje, skladištenje stajnjaka i drugog otpada iz poljoprivredne proizvodnje – pojašnjeno je.

Zahtjevi za dodjelu podrške podnose se do 15. juna.

Izvor-ekapija