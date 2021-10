Novi izgled korita Breznice: uspješno završeni radovi na čišćenju

Poslovi na uređenju zapuštenog i dugo neodržavanog korita rijeke Breznice, uspješno se privode kraju, a nastavak su radova koje realizuje Opština Pljevlja u saradnji sa izvođačima DOO „Viktor gradnja“ i DOO „Čistoća“ Pljevlja.

Podsjećamo da je, početkom godine Opština Pljevlja sa izvođačem DOO „Viktor gradnja“ upotpunosti završila radove od ulice Kožarske do ušća rijeke Ćehotine, dužine oko 700 metara, čija je vrijednost radova iznosila 20 000 eura sa uračunatim pdv-om, u okviru kojih je bilo obuhvaćeno zahvatanje i izvlačenje taloga iz rijeke kao i „škarpiranje“ korita i sječu stabala, kao i uklanjanje niskog rastinja na pomenutoj trasi.

Nakon završenog posla, tokom avgusta , Opština Pljevlja je u saradnji sa DOO „Čistoća“ Pljevlja nastavila poslove uređenja korita od ulice Kralja Petra I do Kožarske ulice ukupne dužine oko 550 metara, koji su uspješno završeni, a čija je vrijednost iznosila 14.520,00 eura sa uračunatim PDV.

foto pljevlja.me

„Završetkom ovih radova, korito rijeke Breznice, u dužini oko 1,2 km, dobilo je potpuno novi izgled i oblik, a ostalo je još da se završi dio od ulice Brezničke do Kožarske dužine oko 130 m, kao i dio od uređenog dijela do ulice Behudina Selmanovića dužine oko 140 m“- saopštili su iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode, naglašavajući da se tokom sledeće godine očekuje i nastavak radova na čićenju Breznice na dijelu od Milet bašte do ulice Sutjeske, nakon čega će korito Breznice biti sređeno u ukupnoj dužini.

Kabinet predsjednika Opštine