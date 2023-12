Novi pokušaj zbrinjavanja pljevaljskih prosvjetara

Opština poklanja plac za zgradu za pljevaljske prosvjetne radnike. Prethodne administracije najavljivale su gradnju stambene zgrade, ali taj posao nije započet ni pet godina nakon polaganja kamena temeljca

Opština Pljevlja obezbijediće besplatan plac za izgradnju stambene zgrade za pljevaljske prosvjetne radnike.

To je obećao predsjednik opštine Dario Vraneš na sastanku koji je nedavno održao u svom kabinetu sa predstavnicima stambene zadruge prosvjetnih radnika Crne Gore “Solidarno” na kojem se razgovaralo o poboljšanju stambenih uslova prosvjetnih radnika u Pljevljima.

Prethodne lokalne administracije najavljivale su gradnju stambene zgrade, u kojoj bi, osim penzionera i zdravstvenih radnika stanova dobili i pljevaljski prosvjetni radnici, ali taj posao nije započet ni pet godina nakon polaganja kamena temeljca. Do sada su završeni samo zemljani radovi, a sa firmom koja je odabrana za izvođača radova Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI) raskinuo je ugovor dvije godine nakon polaganja kamena temeljca.

Kamen temeljac za izgradnju zgrade položili su 14. septembra 2018. tadašnji predsjednik Opštine Mirko Đačić i direktori CFSSI i Fonda PIO Danilo Popović i Duško Perović. Rok za završetak radova je trebalo da bude kraj juna 2019, a prema projektu, zgrada je trebalo da ima 38 stanova.

Vraneš je istakao da su prosvjetni radnici temelj svakog društva, te da će lokalna samouprava ulagati napore kako bi unaprijedila njihov položaj.

“Prosvjetni radnici u cijelom našem društvu su nepravedno marginalizovani. Na prosvjetarima stoji cijelo društvo. Bez prosvjetnih radnika ne može biti ni inženjera, ni ljekara, advokata, ekonomista, umjetnika i mi moramo kao država i kao lokalna uprava, svi zajedno, da se više posvetimo prosvjetnim radnicima, kazao je Vraneš.

Opština Pljevlja će, na inicijativu predsjednika opštine, uputiti zahtjev da Skupština opštine odobri plac za prosvetare.

Stambena zadruga prosvjetnih radnika Crne Gore “Solidarno” osnovana je 2002. godine stekavši značajno iskustvo i primjetne rezultate u stvaranju povoljnih uslova za rješavanje stambenih pitanja prosvjetnih radnika.

Direktor stambene Zadruge prosvjetnih radnika Crne Gore Zoran Stanišić zahvalio se predsjedniku i opštini Pljevlja na podršci.

Naglasio je kako je ta inicijativa izuzetno važan korak ka poboljšanju stambenih uslova prosvjetnih radnika u toj opštini.

“Ovo je opština koja zaslužuje pažnju jer mi smo još 2007. napravili jedan stambeni objekat od 16 stambenih jedinica, međutim već je sada vrijeme da sa novim rukovodstvom razgovaramo o novoj parceli, novom stambenom objektu za buduće generacije prosvjetnih radnika. Svi znate da je došlo do smjene generacija, mladi ljudi su tu, sjever se razvija, a najbolji način kako zadržati mlade ljude je obezbijediti im stambeno pitanje. Naišli smo na razumijevanje, gradonačelnik je sa svojim saradnicima dao čvrsto ubjeđenje da postoji prostor i da ćemo iznaći rješenje da se nađe adekvatna parcela za naše uvažene prosvjetne radnike i u to ime im se još jednom zahvaljujem i nadam se da ćemo uspjeti to da realizujemo u narednom periodu, kazao je Stanišić.

