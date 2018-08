Novi protest majki na mostu na Đurđevića Tari

Novi protest majki korisnica naknada sa troje i više djece održaće se 11. avgusta na mostu na Đurđevića Tari, saopšteno je iz Koordinacionog odbora majki.

-Zašto na mostu? Zato što je uvijek most asocirao na jedinstvo, spajanje, ljepotu, čistotu, ma koliko god bio star. A ovaj most je među najljepšima na svijetu. A opet, ne bi ga bilo da nije bilo majki. Zato su korisnice naknada ovaj put riješile da zajedno sa majkama Žabljaka i Pljevalja pošalju jasnu poruku sa ovog velelepnog zdanja: Bog je stvorio ženu da bi rodila ljude koji će ovaj most napraviti. Danas majke stoje na tom mostu i poručuju: “Neka vam kategorizacije. Mi smo tu za sve majke podjednako. Mi smo tu i za one kojih više nema. Pogotovo zbog njih!“ Od ukupno 20.051 majki oni pokušavaju da utiču na nas oko 3. 500 kojima su „kao nešto vratili“, da se povučemo i zadovoljimo sa tom njihovom milostinjom. A mi im poručujemo: „Ne treba nam vaša milostinja, mi hoćemo samo ono što nam je Ustav Crne Gore omogućio, 70 odsto i 40 odsto prosječne zarade, doživotno! “ navodi se u saopštenju.

Pozivaju sve majke, pogotovo majke sa sjevera Crne Gore, da dođu i podrže protest.

– Pozivamo njihove porodice da dođu i podrže svoje majke da im se vrati njihovo neustavno oduzeto pravo. Sve zajedno do pobjede nad ovim monstrumima što nam poremetiše naš zasluženi mir i ostaviše bez prava na život, zaključuje se u saopštenju.

Protest će početi u 13 časova.