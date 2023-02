Novo poskupljenje mlijeka i mesa gotovo izvjesno

Baćina kaže da su proizvođači mlijeka u velikom problemu, te da u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, sve više njih zatvara svoje farme zbog neisplativosti, što dovodi do poskupljenja svih mliječnih proizvoda.

Baćina ističe da su proizvođači mlijeka u velikom problemu, te da u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, sve više njih zatvara svoje farme zbog neisplativosti, što dovodi do poskupljenja svih mliječnih proizvoda.

On je istakao i da je u Srbiji sve prisutnije uvozno mlijeko koje se prepakuje kao domaće.

– Mljekare ga prepakuju, prodaju kao domaće i time obaraju cijenu. To mlijeko se na tržištu Evrope ne može prodati jer je puno aflatoksina, dok kod nas može. Dodatno situaciju je otežala suša koja je vladala u prethodnom periodu, nema djeteline, hrana za stoku je lošijeg kvaliteta, pa krave daju mnogo manje mlijeka. Stočari su u jako teškoj situaciji, pa se sve više njih odlučuje da zatvara svoje farme – poručuje Baćina.

Na uvoz trošimo desetine miliona

Da nije samo moguće očekivati novo poskupljenje mlijeka govori i situacija sa mesom. Naime, proizvođači iz Srbije navode da je neminovno poskupljenje mesa u prodavnicama jer raste otkupna cijena, naročito svinja. Prema medijskim navodima, u Srbiji je ponuda na tržištu sve manja jer se naglo zatvaraju farme. Crna Gora uvozi znatne količine mesa i mesnih prerađevina, pa je prošle godine samo svježeg i zamrznutog svinjskog mesa uvezeno za 52 miliona eura, od čega preko tri miliona iz Srbije, dok je znatna količina uvezena i iz Njemačke, za 14,8 miliona, iz Španije za 12,7 miliona eura, Holandije za 8,6 miliona… Na govedinu i piletinu Crna Gora je prethodne godine potrošila preko 30 miliona eura.

Baćina navodi da je država proizvođačima mlijeka izašla u susret podizanjem premija, ali da dogovora nema sa otkupljivačima mlijeka.

– Ko bude želio da kupi steone junice dobiće od države 50 odsto povraćaj za svaku junicu. Naravno da uvijek to može bolje, ali i ovo je za sada korektno od države. Naš problem su mljekare koje su naučile godinama da otkupljuju mlijeko od proizvođača po jako malim otkupnim cijenama. Mljekare nemaju dovoljne količine mlijeka koje je njima potrebno. Zato predlažemo hitan sastanak proizvođača sa predstavnicima mljekara, da država trgovinskim lancima ograniči maržu na mlijeko, kao što je ograničena marža na gorivo – istakao je Baćina dodavši da će, ukoliko ne dođe do dogovora sa mljekarama, proizvođači blokirati sve mljekare do ispunjenja zahtjeva.

Ovaj krajnji potez, odnosno moguća blokada otkupa mogla bi dovesti do novog poskupljenja mlijeka i mliječnih proizvoda, s obzirom na to da, prema zvaničnim statističkim podacima, Crna Gora najviše ovih proizvoda uvozi iz Bosne i Hercegovine (BiH) oko 60 odsto, a iz Srbije oko 35 odsto. Opadanje domaće proizvodnje dovodi do povećanja uvoza, pa je tako u poslednjih nekoliko godina uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iznosio na desetine miliona eura, dok je izvoz bio daleko manji. Domaći proizvođači već duže vrijeme upozoravaju da posluju na granici rentabilnosti.

