Novogodišnji koktel SNP-a u Pljevljima

Socijalistička narodna partija Crne Gore nastavlja tradiciju da kraj kalendarske godine obilježi prigodnim koktelima sa svojim vjernim članovima i simpatizerima. Kokteli se organizuju u svim gradovima Crne Gore, a sinoć su na redu bila Pljevlja.

U prepunoj sali hotela Pljevlja sa članovima i simpatizerima SNP su se družili predsjednik SNP CG Vladimir Joković, potpredsjednik Dragan Ivanović, sekretar Izvršnog odbora Dragan Vukić i portparol Miloš Rajković.

Prigodnim riječima im se obratio i predsjednik pljevaljskog SNP Budimir Tanjević.

Pozdravljen burnim aplauzom, predsjednik SNP Vladimir Joković je Pljevljacima poželio srećnu i uspješnu godinu koja je pred nama, izražavajući zadovoljstvo što je SNP potpuno konsolidovana i spremna za izazove koji su pred njom u izbornoj 2020-toj godini.

„Dokaz za to je vaše prisustvo na ovim našim skromnim skupovima. Vi ste ti koji ste pravi SNP, oni koji se nikada nisu predali i nikad nisu izdali. Dokazali smo i pokazali da SNP ostaje i opstaje zato što imamo svoje odane članove i simpatizere a ne zbog bilo kojeg predsjednika ili potpredsjednika, istakao je Joković.

Predsjednik SNP CG je naglasio da se ova partija već 22 godine iskreni i uporno bori za bolju, pravedniju i pošteniju Crnu Goru.

„Nama vlast ne treba ako ne možemo ostvariti ono o čemu smo govorili svih ovih godina. Stvorićemo Crnu Goru jednakih šansi za sve ali ne na način kako to radi sadašnja vlast. Sad kad su sve rasprodali, udaraju na ono što je našem narodu najsvetije i hoće ponovo da nas dijele. Ne smijemo im to dozvoliti zarad naših predaka a nećemo im to dozvoliti zbog naših potomaka“, zaključio je Joković.