Novogodišnji koktel – SNP nikada za 25 godina nije posustao, pa neće ni sada

Pljevlja mnogo daju državi CG a veliko je pitanje koliko se Pljevljima vraća.

Pljevlja zaslužuju mnogo više, da im se vraća ono što država godinama uzima. Vjerujem

da će do toga doći jer Pljevlja to zaslužuju ne deklarativno nego istinski, poručio

je ministar poljoprivrede Vladimir Joković I predsjednik SNPCG, na

novogodišnjem koktelu OOSNP u Hotelu Pljevlja, 23. decembra. Naša odluka da

budemo dio vlasti pokazala se potpuno ispravnom, kazao je Joković dodajući da

iako je manjinskoj Vladi izglasano nepovjerenje ona je ostvarila značajne

rezultate od kada je CG samostalna. Istakao je da najbolje govore činjenice o

najmanjoj stopi nezaposlenosti od 2006. godine i uvećanju prosječne zarade na

720 eura, te da u CG u tom periodu nije bilo više zaposlenih od 225.000 i

nikada manje od 39.000 nezaposlenih a izdato je i 23.000 dozvola za rad

stranaca u CG.

“ Urađeno je mnogo a da li je moglo više, jeste. Pokrivenost izvoza uvozom je

po prvi put prešla 20 odsto i nikada izvoz nije bio veći, Prvi put BDP u CG je

preko pet milijardi evra. Prošle godine Luka Bar je 1. decembr 2021. imala

dobit oko 400.000 evra a ove godine 5,1 milion evra. Prihod od akciza na duvan

je 76 odsto veći nego u 2021. godini. Da ne pričam kako je sasječen kriminal i

korupcija. Vlade su tu da se mijenjaju, treba da dođe nova Vlada a želja svih

nas je da bude bolja. Suština je mijenjati vlast i oslobađati narod od stega,

još od komunističkog vremena, da svi treba da idemo jednim putem i isto

mislimo. Dostignuće parlamentarnih izbora je da su se građani oslobodili. Ovoj

Vladi izglasano nepovjerenjo riješiće se i ova ustavna i institucionalna kriza.

Ne može se ići u nove izbore kada još nisu proglašeni svi izborni rezultati,

kazao je Joković ističući da sa zadovoljstvom dolazi u Pljevlja, grad kulture,

koji ima Manastir Svete Trojice i Husein-pašinu džamiju, i koji je primjer

multietničkog i multikonfesionalnog sklada.

Pored članova i simpatizera SNP-a, novogodišnjem koktelu prisustvovale su

mnoge zvanice iz privrednog i društvenog života, predstavnici političkih i

vjerskih organizacija

Predsjednik OO SNP-a Pljevlja dr Saša Grbović istakao je da je SNP partija

sa tradicijom dugom 25 godina i da praktično nije bilo niti jedne godine od

osnivanja partije bez teških odluka i teških borbi koje ova partija uspješno

vodi i traje i dalje na političkoj sceni.

Odluka o ulasku SNP u manjinsku Vladu je bila jedna od težih, kazao je Grbović

ističući da su odlučili da je sprovedu do kraja znajući da je to jedini put koji

će dovesti do demontiranja struktura

bivšeg režima, potpisivanja Temeljnog ugovora, Zakona o porijeklu imovine,

Zakona o popisu stanovništva. Grbović kaže da iako svjesni da će ta odluka

možda biti pogrešno shvaćena od dijela birača SNP, da će mnogi politički

protivnici pokušati da je zloupotrebe pokušavajući da je predstave kao

koaliranje sa DPS-om, I da gledano kratkoročno mnogima će se činiti da su

izgubili ali ipak “Ono što smo obećali to smo i uradili”.

“Uvjeren sam da će građani Crne Gore uvidjeti u narednom periodu da SNP

ispunjava sve što obeća, da poštuje svoje građane, a što će osjetiti i kroz

plate i penzije, dječje dodatke, zdravstveni sistem ali i kroz hapšenja svih

onih koji su u prethodnim godinama kršili zakon, uz put se enormno bogateći i gradeći

vile i zamkove za sebe, svoje porodice, prijatelje i kumove. Uvjeren sam da smo

i na lokalnom nivou u priošloj godini uradili dobar posao. Podmladili smo

partiju, imamo nove kvalitetne kadrove, ne odričući se pri tome svih naših

ljudi koji su godinama vodili borbu za bolju i ravnopravniju Crnu Goru, borbu

protiv diskriminacije i borbu protiv kriminalnih struktura koje će uvjeren sam

biti procesuirane u narednom period” kazao je Grbović zahvaljujući veteranima

SNP I ističući da SNP nikada za 25 godina nije posustao, pa neće ni sada.

„Istorijski minimum nekadašnje vlasti pokazuje koliko su priče o koaliciji

besmislene i koliko su zlonamjerne plasirane samo sa jednim ciljem, da se

našteti našoj partiji. Crna Gora je konačno krenula putem pomirenja i vjerujem

da će građani uvidjeti da se u prethodne tri decenije na izazivanju vještačkih

podjela, podvalama i lažnim i orkestriranim kampanjama ili kako bi stranci

rekli „false flag“ operacijama, na izazivanju straha da će jedni naškoditi

drugima, željelo da postigne samo jedno, da se održi vlast“, kazao je Grbović ističići

da će se boriti za skladnu i pomirenu Crnu Goru, bez diskriminacije po bilo kojoj

osnovi I čestitao predstojeću Novu godinu a vjernicima Božić.