Nevjerovatan je nivo drskosti koju sprovodi DPS vrhuška u Pljevljima prema istorijskom pamćenju i pravima srpskog naroda. Kada je, predvođen našim vladikom i sveštenstvom, vjerni narod krenuo u litije, isti ovi koji danas zabranjuju, na početku su se podsmijavali, vrijeđali i omalovažavali sopstvene sugrađane. Narod je tada sa molitvom na usnama i vjerom u srcima štitio pravdu i branio slobodu, ali njima do toga nije stalo. Međutim, kada su vidjeli svu snagu naše vjere i veličinu naše ideje – počeli su da se plaše, ali ne toliko od nas, koliko od sebe samih. Tada im je u lice eksplodirala sva nakaradnost njihovog sistema vrijednosti i sve obmane kojima su, decenijama unazad, kontaminirali crnogorsko društvo. Upravo tada, otpočeo je konačni politički i svaki drugi sunovrat ove odnarođene grupacije koja je uzurpirala našu opštinu i cijelu državu.

Međutim, ošamućeni usled katastrofalnog poraza na parlamentarnim izborima, ostaci ostataka DPS-a u Pljevljima, pokušavaju da spase što se spasiti ne može. Ne možete vi, gospodo iz DPS-a, oblikovati identitet ovog grada aršinima Sekule Drljevića i njemu sličnih uzaludnika. Zapamtite, to je prosto nemoguće. Ne možete vi raskinuti vjekovne veze i zajedničko pamćenje srpskog naroda. One traju onoliko koliko i postoji ovaj narod. Nadživjele su i Osmanlije, pobjedile su i Astrougare, pred njima su padale carevine, a kamoli jedan mali i agresivni DPS.

Kažete da održavanje ove manifestacije može da naruši ugled Centra za kulturu. Pa, je li moguće narušiti ugled građevini, od koje ste na simbolički i svaki drugi način, napravili sinonim za korupciju, poslovni promašaj i skandal svoje vrste, kada ste u njegovu rekonstrukciju uložili toliko sredstava, pa sve i da su po srijedi bile rekonstrukcije mosta na Tari, skaradnih lokalnih saobraćajnica i svih nedovrešnih i nezapočetih projekata zajedno – mnogo je.

Kako mislite da izbrišete iz kolektivnog pamćenja srpskog naroda svijetle istorijske događaje iz naše prošlosti, poput ovog i, nadasve, Svete Petke kada je ova opština oslobođena od dva carstva? Silom i arogantskim odnosom? Budite uvjereni da nećete uspjeti. Nećete moći, jer su Pljevlja grad litija i duboko ukorijenjenog srpskog nacionalnog identiteta koji nikoga ne ugrožava, ali koji ne da na sebe.

Ovo je atak na trobojku, ovo je atak na nacionalno dostojanstvo srpskog naroda, ovo je atak na zakon, ovo je atak na slobodu mišljenja, ovo je atak na kulturu, ovo je poslednja i oproštajna zabrana obilježavanja ujedinjenja CG i Srbije u Pljevljima, ovo je, poštovani sugrađani, ogoljeno lice uplašenog DPS-a koji će sledeće godine, i više nego zasluženo, biti poslat, jednom za svagda, tamo gdje mu je i mjesto – na smetlište pljevaljske političke scene.

Nova srpska demokratija Pljevlja