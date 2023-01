NVO LEGALIS: NADLEŽNI DRŽAVNI ORGANI I LOKALNA SAMOUPRAVA SE NEOGLAŠAVAJU POVODOM ZAGAĐENOSTI VAZDUHA U PLJEVLJIMA

Ovih dana u Pljevljima su zabiljelježena rekordna prekoračenja PM 10 čestica čije su posledice, dokazano, katastrofalne po zdravlje ljudi, a pogotovo za djecu i starije.

Agencija za zaštitu životne sredine se neoglašava povodom katastrofalne ekološke situacije u Pljevljima. Na njihovom sajtu i društvenim stranicama se ovih dana može naći turistički film o ljepotama Crne Gore gde skoro i da nema kadrova iz Pljevalja. Dok se bave promociom turističkih pontecijala što je posao Nacionalne turističke agencije građani Pljevalja su suočeni sa rekordom zagađenošću vazduha. Visoke koncentracije štetnih materija u vazduhu dovele su Pljevlja u sam vrh gradova u svijetu, koji su evidentirani po izuzetno visokim koncentracijama štetnih materija u vazduhu.

Istitut za javno zdravlje se do sada nije oglašavao povodom ugroženosti zdravlja građana Pljevalja. Ova zdrastvena institucija je u obavezi da ovih dana svakodnevno organizuje press konferencije za medije kako bi izvještavala građane Pljevalja o zagađenosti vazduha i davala preporuke o zaštiti zdravlja.

Već je poznata činjenica da lokalna samouprava u Pljevljima ćuti povodom katastrofalnog ekološkog stanja. Svoju nebrigu prema zdravlju građana i životnoj sredini pokazuju već godinama. Do sada nije realizovala nijedan značajan projekat iz oblasti zaštite životne sredine, dok zadnjih godina ubira prihode od ekološke naknade i „hvali“ se milionskim budžetom.

Ovim putem apelujemo na lokanu samoupravu u tehničkom mandatu da pod hitno donese odluku i izdvoji sredstva od eko naknade za sufinasiranje nabavke uređaja za prečišćavanje vazduha u domaćinstvima u iznosu od 70% od prodajne cijene.

Pozivamo Vladu Crne Gore, i nadležne istitucije daju svoj doprinos i konačno pomognu u rješavanju ovog višedecenskog problema i da se prema građanima Pljevalja neodnose kao da su građani drugog reda. Pljevlja su do sada dala mnogo Crnoj Gori na ušrb samih građana Pljevalja.

Uprava za inspekcijske poslove pod hitno mora imenovati ekološkog inspektora u Pljevljima, jer se pljevljaci osim zagađenog vazduha suočavaju i sa drugim ekološkim problemima. Apelujemo na Vladu Crne Gore da donese odluku da u Pljevljima bude sjedište Agencije za zaštitu životne sredine sa sjeverni region.

Nvo „Legalis“

Pljevlja