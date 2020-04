Piše: Sveštenik Darko Ristov Đogo

Uvaženi predstavnicima svih nivoa vlasti u Republici Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Federaciji Bosne i Hercegovine,

Drage dame i uvažena gospodo,

Obraćam Vam se ovim javnim apelom kao čovjek koji je bar jedan dio života i ne malo duše posvetio crkvama i manastirima koji se nalaze na teritoriji zajednice koja vam je u političkom procesu povjerena na upravljanje. Kao onaj ko se rodio ili srodio sa pravoslavnim ljudima na teritorijama koje imate obavezu i čast da nadzirete i donosite odgovarajuće odluke.

U prethodnom periodu se namjerno nisam javno oglašavao, iako su brojni mediji to od mene tražili gotovo svakodnevno shvatajući ozbiljnost situacije kao i držeći se načela da je i dobra, pa i loša uprava u ovakvim situacijama bolja od rasula i samovolje. To ne bih činio ni sada kada ne bismo došli do jedne granice unutar koje, iz perspektive mene lično ali i mnogobrojnih pravoslavnih Hrišćana uglavnom srpske narodnosti ne postoji realna opasnost da iznesene mjere opreza i pažnje prerastu u potpuno obesmišljavanje života kao takvog. U pitanju su najavljene mjere uvođenja policijskog časa i mjere potpune zabrane kretanja za vrijeme Vaskrsa i dana neposredno prije i u toku praznovanja tog Praznika Suštine Hrišćanske vjere.

Neću vas napominjati da smo svi u ovom našem društvu – uključujući i pravoslavne Hrišćane – podnosili teško mjere koje su neophodne. Zajednička je to muka, svačija. I briga i zabrinutost i nemogućnost da sahranite i oplačete drage u prisustvu voljenih i nemogućnost da ih se opet sjetite. Mnogo šta. Zajedno smo sve to prošli i prolazimo i prolazićemo i dalje. Svačija je to žrtva. Svi smo se pomalo povukli da bismo pokušali da ne vidimo kod nas pretužne i potresne scene iz Italije, Španije, Sjedinjenih Američkih Država. Ali moram da skrenem pažnju da postoji jedna granica kada će mjere ukinuti život sam. Ono što čini njegov smisao.