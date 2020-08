O planiranim uštedama od 27 miliona evra po osnovu zarada i kirije do kraja avgusta

Do kraja avgusta Ministarstvo finansija će Vladi dostaviti informaciju o primjeni aktivnosti na njenim preporukama, iz dva socio-ekonomska paketa mjera usled korona krize, o planiranim uštedama od 27 miliona evra po osnovu smanjenja zarada menadžmenta u državnim preduzećima i po osnovu kirija, za iznajmljeni prostor za potrebe državnih institucija.

Ministarstvo finansija (MF) će do kraja avgusta dostaviti Vladi informaciju o implementaciji aktivnosti vezanih za preporuka iz drugog paketa socio-ekonomskih mjera Vlade usljed korona krize, a koja se odnosila na to da se dva mjeseca prepolove plate menadžmentu, pišu Vijesti. Podsjećaju da je na predstavljanju trećeg paketa mjera i planiranih ciljeva, saopšteno da je predviđeno da se pokrenu procedure da smanje plate za avgust i septembar i da se novac prebaci u državni budžet. Procijenjeno je da će ta ušteda donijeti oko dva miliona.

Iz Vlade su 23. jula obećali da će predložiti izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru da bi se izjednačila politika zarada u preduzećima u kojima je država većinski vlasnik, a planirano je da se ukupnim uštedama dođe do 17 miliona eura. Zarade su i u pojedinim gubitaškim preduzećima značajno veće nego državnom vrhu.

-Sve potrošačke jedinice su zadužene da u roku od deset dana revidiraju svoje budžete i da od nepotrošenog novca uštede najmanje deset odsto. Posebno treba da analiziraju stavke – ostala lična primanja, rashodi za materijale, usluge, tekuće održavanje, kapitalne izdatke… Resori i državne institucije su zaduženi i da dođu do smanjena kirija za smještaj za 30 odsto, ili ako to ne mogu da urade u najkraćem roku da traže drugi, jeftiniji prostor.Računa se da se, ako se sve to sprovede, budžet može doći do dodatnih oko 10 miliona. Predviđeno je i smanjenje broja službenih vozila i da se po tom osnovu uštedi pet miliona. Najavljeno je da će ubrzo biti formiran radni tim koji će analizirati stanje voznog parka, utvrditi viškove i šta s njima da se radi, navode Vijesti Vladine preporuke. Iz Ministarstva finansija kažu da su tražili od svih državnih privrednih subjekata da revidiraju potrošnju i dostave moguće uštede, te da se radi se na prikupljanju traženih podataka i kad isti budu kompletirani, Ministarstvo finansija će informisati Vladu i predložiti način korišćenja tih sredstva.

Ministarstvo finansija trenutno sprovodi analizu akata i radi na prikupljanju relevantih informacija koje se odnose na raspolaganje i korišćenje voznog parka državne uprave. Radni tim koji će se baviti ovim pitanjem će biti ubrzo formiran, saopšteno je iz MF. Po pitanju politike zarada u privrednim društvima, koja su u većinskom vlasništvu države, MF je uputilo zahtjevom da do 14. avgusta ove godine ih informišu o preduzetim aktivnostima, kako bi MF do kraja avgusta dostavilo Vladi informaciju o implementaciji aktivnosti trećeg paketa socio-ekonomskih mjera.