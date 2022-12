Oblačno i uglavnom suvo, do 12 stepeni

Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, istočni i sjeveroistočni.

Danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Ujutru, na sjeveru, umjeren do jak mraz a po kotlinama magla i niska oblačnost.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do 6, najviša dnevna od 0 do 12 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 3, najviša dnevna oko 10 stepeni.

Izvor-dan.me