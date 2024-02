Oblačno i uglavnom suvo

U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno, na jugu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeoroligiju u seizmoligiju, u jutarnjim satima, na sjeveru, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od nula do deset, najviša dnevna od devet do 19 stepeni.

CG-SJEVER (sjutra)

Na sjeveru Crne Gore, sjutra ujutro magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano ili malo oblačno. Prijatno toplo, temperatura do 16 stepeni.

CG-JUG (sjutra)

Na jugu, pretežno sunčano i neuobičajeno toplo. Temperatura do 19 stepeni.

MORE, mirno do malo talasasto. Vjetar slab, sjeverozapadni. Temperatura mora 14 stepeni.

CG tri dana-Sjever

Narednih dana na sjeveru, u utorak umjereno do potpuno oblačno, na zapadu ima uslova za slabu i kratkotrajnu kišu. Južni vjetar ponovo u jačanju, tokom dana u centralnim predjelima umjeren, samo na planinama jak. U srijedu promjenljivo, suvo, uz slab vjetar. Narednih dana toplo, temperatura do 16 stepeni.

CG tri dana-Jug

Na jugu, u utorak umjereno oblačno, samo na jugozapadu ima uslova za slabu, kratkotrajnu kišu. Jugo umjeren, samo ponegdje pojačan. U srijedu promjenljivo i toplo, temepratura i preko 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu uglavnom sunčano, do umjereno oblačno i toplo. Na krajnjem jugu, u Grčkoj kiša, na Peloponezu ponegdje i obilne padavine. Najtoplije duž jadranske obale, te na sjeveru Srbije i Hrvatske. Sjutra najtopliji balkanski glavni gradovi Beograd i Tirana sa 20 stepeni.

EVROPA

Ciklon s centrom iznad Francuske, oblačno i kišovito vrijeme donosi Pirinejskom i dijelu Apeninskog poluostrva, Francuskoj i zemljama Beneluksa. Kiše će biti i u Grčkoj, te ponegdje na Baltiku. U ostatku kontinenta promjenljivo i toplo. Najhladnije u Rusiji, oko -8 tokom dana, najtoplije u Panonskoj niziji, do 20 stepeni.

Izvor-rtcg