Oblačno, na sjeveru moguć pljusak sa grmljavinom

U južnim predjelima Crne Gore danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a na sjeveru promjenljivo oblačno, prijepodne ponegdje slaba kiša, u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguć pljusak sa grmljavinom.



Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo oblačno, prijepodne ponegdje slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno je moguć i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Temperatura od 17 do 24 stepena.

Na jugu, malo do umjereno oblačno uz duže sunčane periode, a u drugom dijelu dana i tokom noći moguće je i nešto više oblaka. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura u najtoplijim predjelima do 28 stepeni.

MORE, malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, tokom dana zapadni. Temperatura mora oko 23 stepena.

Narednih dana na sjeveru, u petak prijepodne umjerena ili povećana oblačnost, tokom dana sunčani periodi. U subotu pretežno sunčano. U petak će vjetar biti umjeren sjeverni, i biće malo svježije.

Na jugu, petak i subotu pretežno sunčano, samo će u petak ujutru ili prijepodne biti malo oblaka. U petak veče i u subotu ujutru vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni.

EVROPA

Iznad većeg dijela kontinenta i danas stabilno i suvo vrijeme. Na Britanskim ostrvima, u Skandinaviji i manjem dijelu zapadnih i centralnih predjela mjestimično će biti kiše i grmljavine. U ovim predjelima vjetar je pojačan i jak, jugozapadni i zapadni. Najtoplije će biti u području oko Pirineja, na jugu Francuske, i u zapadnom i centralnom Mediteranu. Temperatura od 12 stepeni u Helsinkiju do 31 u Madridu.

BALKAN

Danas će u sjeverozapadnim, zapadnim, južnim i jugoistočnim predjelima Balkana, biti pretežno sunčano, dok se u sjevernim predjelima Crne Gore i južnim i jugozapadnim Srbije, očekuje promjenljivo oblačno, ponegdje uz kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Temperatura od 21 stepen u Ljubljani do 28 u Atini i Podgorici.

Zanimljivosti:

Četvrtog oktobra 1985. godine u Danilovgradu izmjerena najviša temperatura za taj dan u Crnoj Gori od 31,6 stepeni, a u Podgorici 2007. godine temperatura je dostigla i prešla 31 stepen.

Na primorju, četvrti oktobar 2020. godine bio najtopliji, sa 31 stepen koliko je bilo u Baru. Inače, prvi oktobar 1991. godine je bio najtopliji dan u oktobru na primorju s temperaturom između 32 i 33 stepena.

Izvor-rtcg