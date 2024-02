Oblačno, ponegdje slaba kiša

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, tek ponegdje je moguća slaba kiša, na krajnjem sjeveru nešto manje oblaka tokom dana. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 9, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni.

Na sjeveru Crne Gore ujutru će biti magla ili niski oblaci. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, na planinama i pojačan južni i jugozapadni. Temperatura do 14 stepeni.

Na jugu umjerena i povećana oblačnost, a tokom noći na primorju ponegdje i koja kap kiše. Vjetar uglavnom slab do umjeren južni i jugoistočni. Temperatura na primorju do 17 stepeni.

More malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni. Temperatura mora oko 14 do 15 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u četvrtak i petak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uz jutarnju maglu koja se ponegdje po kotlinama može zadržati i prijepodne. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južni i jugozapadni. Temperatura bez bitnijih promjena.

Na jugu, u četvrtak i petak pretežno oblačno, ponegdje i malo kiše, naročito u četvrtak tokom prvog dijela dana. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan jugoistočni. Temperatura se neće bitnije mijenjati.

Prognoza za Evropu:

Na sjeveru i sjeveroistoku Evrope prilično hladno, s mjestimično slabim sniježnim padavinama. U zapadnim i centralnim predjelima mjestimično kiša, pljuskovi i jak zapadni vjetar. U ostalim oblastima kontinenta promjenljivo oblačno i uglavnom suvo. Temperatura od minus 12 stepeni u Helsinkiju do 20 u Atini i Beogradu.

Prognoza za Balkan:

Balkan će danas biti najtopliji region kontinenta, a slabi talas iz centralnog Mediterana usloviće promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima i mjestimično slabom kišom, uglavnom duž jadranske obale. Temperatura na cijelom Balkanu iznad prosjeka za ovo doba godine.

Izvor-rtcg