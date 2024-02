Oblačno, povremeno kiša

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, mjestimično se očekuju izraženiji pljuskovi i intenzivnije padavine, umjerene do obilne količine kiše. Jutarnja temperatura od tri do 13, najviša dnevna od šest do 16 stepeni.

Zbog dubokog ciklona, čiji je centar iznad Atlantika, gotovo u cijelom Sredozemlju i na zapadu Evrope veoma nestabilno vrijeme. Kiše će biti na Pirinejima, Apeninima, u Francuskoj, zemljama Beneluksa i na Baltiku, a najviše padavina očekuje se u Crnoj Gori.

U oblasti Alpa biće obilnijeg snijega. Najhladnije u Norveškoj i Rusiji, oko -10 tokom dana, a najtoplije u dolinama Dunava, na sjeveru Bugarske i jugu Rumunije, ponegdje i preko 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu veoma nestabilno. Najviše kiše, pljuskova i grmljavine biće u zaleđu crnogorske i juga hrvatske obale, naročito krajem dana i tokom noći.

Kiše će biti i duž obala Jonskog mora, te na krajnjem sjeveru poluostrva. U ostalim oblastima promjenljivo i uglavnom suvo. Na zapadu malo hladnije, a na istoku i dalje neuobičajeno toplo, pa će temperature na jugu Grčke i sjeveru Bugarske dostizati i 20 stepeni.

Crna Gora – Sjever

Na sjeveru Crne Gore, uglavnom oblačno i u većini oblasti kišovito. Na zapadu obilne padavine, a na sjeveru i sjeveroistoku znatno manje kiše. Južni vjetar jak i veoma jak, u noći na nedjelju u postepenom slabljenju. Tempertaura do 12 stepeni.

Crna Gora – Jug

Na jugu, oblačno, povremeno jača kiša. Biće i intenzivnijih pljuskova praćenih grmljavinom, a lokalno su moguće i obilnije padavine. Vjetar jak i veoma jak, južni, tokom noći blago slabi. Temperatura do 16 stepeni.

More, talasasto. Jugo jak i veoma jak, na udare i do 35 čvorova, na jugoistoku i preko 40. Temperatura mora 14 stepeni.

CG tri dana – Sjever

Narednih dana na sjeveru, u nedjelju kišovito. U dolinama Lima, Ćehotine i Ibra znatno manje kiše. U centralnim predjelima obilni pljuskovi s grmljavinom. Jugo umjeren, samo ponegdje jak. U ponedjeljek promjenljivo. Toplije i bez vjetra, ali već krajem dana pojačan jugo.

CG tri dana – Jug

Na jugu, i u nedjelju povremeno sunčani periodi. Biće kiše, pljuskova, grmljavine, lokalno obilnih padavina, naročito na zapadu. U drugom dijelu dana manje. Jugo umjeren, samo ponegdje jak.

Prvog dana naredne sedmice promjenljivo s više sunčanih perioda, suvo, bez vjetra i prijatno toplo. Temperatura u ponedjeljak do 18 stepeni.

Izvor-rtcg