Oblačno sa kišom, najviša dnevna do 14 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas pretežno oblačno, prijepodne u najnižim predjelima slaba kiša i susnježica, u planinama slab snijeg. Popodne u većini mjesta uglavnom oblačno i suvo. Duvaće umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni. Na jugu pretežno oblačno sa kišom, ponegdje kratkotrajno intenzivnija kiša, na primorju moguća grmljavina. Popodne manje kiše i duži periodi suvog vremena. Temperatura do 14 stepeni.



More, umjereno talasasto na otvorenom i talasasto. Vjetar ujutru pojačan do jak sjeveroistočni i istočni, tokom dana umjeren, na otvorenom pojačan do jak, sjeverozapadni. Temperatura mora oko 16 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u četvrtak, oblačno i jače zahlađenje sa slabim snijegom, uglavnom prijepodne. Popodne ponegdje provijavanje snijega. Duvaće umjeren do pojačan sjeverni vjetar. U petak, ujutru hladno, prijepodne pretežno oblačno moguće provijavanje snijega, tokom dana djelimično razvedravanje i uglavnom suvo.

Na jugu u četvrtak hladno. Prijepodne pretežno oblačno sa kišom, u planinama susnježica i vrlo slab snijeg, popodne razvedravanje sa umjerenim sjeveroistočnim vjetrom. U petak, pretežno sunčano i prohladno, na jugoistoku umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

EVROPA

Barička dolina nestabilnsoti iz oblasti Norveške pruža se u pravcu Jadrana u sklopu koje se nalazi veoma hladan vazduh, u centralnim dijelovima kontinenta i na zapadu Baltika donosi hladno vrijeme i slab snijeg, a na jugoistoku kiša, u planinama snijeg.

Jugozapad kontinenta je pod uticajem polja povišenog pritiska sa više sunca. U regionu britanskih ostrva popodne i naveče jaka kiša i jak južni vjetar. Na sjeveroistoku kontinenta vlada ledena polarna vazdušna masa. Područje Mediterana posebno zapadni i centralni dio biće pod uticajem tople vazdušne mase. Temperatura vazduha od ledenih minus 16 stepeni u Moskvi do 18 u Atini.

BALKAN

Danas na Balkanu pretežno oblačno sa kišom, u planinama susnježica i snijeg. Na sjeverozapadu osjetno zahlađenje, moguća je pojava ledene kiše. U oblasti Jadrana duvaće pojačan do jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni.

Zanimljivost

Najviša temperatura u Crnoj Gori od 22 stepena izmjerena je 5. decembra 1963. godine u Baru, a 57. godine na taj datum jutarnja temperatura spustila se do skoro minus 17 stepeni u Beranama i do minus 19 u Pljevljima.

Izvor-rtcg