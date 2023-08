Oblačno sa sunčanim intervalima, do 27 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno, prijepodne sunčani periodi, popodne mjestimično sa kišom i grmljavionom. Tokom dana u većini mjesta očekuju se duži periodi suvog vremena i sa pojačanim u planinama na udare i jakim jugozapadnim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Na jugu promjenljivo oblačno, ujutru i prijepodne mjestično sa kišom i grmljavinom popodne duži sunčani periodi uglavnom suvo. Uveče tokom noći ponovo kiša. Temperatura do 27 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar uglavnom zapadni slab do umjeren poponde mjestimično i pojačan. Temperatura mora oko 27 stepeni. UV index, visok, oko 8 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, popodne mogući su lokalni pljuskvi sa grmljavinom. Prijepodne umjeren do pojačan jugozapadni vjetar, a uveče tokom noći umjeren do pojačan sjeverni. Utorak, promjenljivo oblačno, ujutru i prijepodne ponegdje slabija kiša, tokom dana uglavnom suvo sa sunčanim periodima, popodne ponegdje u planinama moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Na jugu u ponedjeljak prijepodne pretežno oblačno sa kišom i grmljavinom, popodne djelimično oblačno sa više sunca. U utorak, pretežno sunčano uz povećano prisustvo visoke oblačnosti, a popodne u planinskom regionu Orjena pojačan razvoj oblaka sa uslovima za kratkotrajnu pojavu kiše sa grmljavinom.

Izvor-rtcg