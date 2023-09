Oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje slaba kiša

Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje se očekuje slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno moguć i pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 17 do 22 stepena. Na jugu, prijepodne slaba kiša ili pljusak sa grmljavinom, u drugom dijela dana duži sunčani periodi. Temperatura uglavnom od 25 do 27 stepeni.

Crna Gora-SJEVER (sjutra)

Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje se očekuje slaba kiša, a u drugom dijelu dana lokalno moguć i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura od 17 do 22 stepena.

Crna Gora-JUG (sjutra)

Na jugu, prijepodne slaba kiša ili pljusak sa grmljavinom, u drugom dijela dana duži sunčani periodi. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura uglavnom od 25 do 27 stepeni.

MORE, umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar slab do umjeren, zapadni. Temperatura mora oko 26 stepeni. UV index, oko 4 UV jedinice.

Crna Gora tri dana-Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u petak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u subotu pretežno ili djelimično sunčano. Ujutru po kotlinama biće magle ili niske oblačnosti.Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, a temperatura oba dana postepeno u porastu.

Crna Gora tri dana – jug

Na jugu, u petak i subotu sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i prilično toplije vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljiv.

Zanimljivost – 31. avgusta 2015. godine u Podgorici izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 39 stepeni, istog dana u na primorju je izmjerena najviša temperatura od skoro 37 stepeni u Ulcinju.

Izvor-rtcg