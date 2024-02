Oblačno, tokom noći moguća kiša

U Crnoj Gori danas će biti oblačno vrijeme, a tokom noći moguća je kiša.

Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a tokom noći ponegdje kiša.

Ujutru po kotlinama moguća kratkotrajno magla. Vjetar slab do umjeren, na planinama i pojačan južni. Temperatura do 18 stepeni.

Na jugu, promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, a tokom noći slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, istočni. Dnevna temperatura od 21 do 22 stepena.

More će biti umjereno talasasto, do talasasto. Vjetar umjeren do pojačan istočni i jugoistočni. Temperatura mora 15 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u petak i subotu nastavlja se promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima, a ponegdje će biti slabe kiše, naročito tokom petka. Vjetar umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Temperatura u manjem padu.

Na jugu, i u južnim predjelima oblaci i sunčani periodi, a najviše izgleda za kišu biće u petak ujutru i prijepodne, i subotu krajem dana i tokom noći. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južni i istočni. Temperatura u manjem padu.

Prognoza za Evropu:

Ciklon iznad centralnog Mediterana, i dalje donosi mjestimično kišu, pljuskove i grmljavinu, najviše na Apeninskom poluostrvu, Jadranskom i Jonskom moru, dijelu Albanije i dijelu Grčke.

I zapadnu obalu kontinenta zahvata talas s Atlantika, uslovaljavajući mjestimično kišu i jak južni vjetar, a u Skandinaviji ponegdje i snijeg.

U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura u glavnim gradovima: od 1 stepen u Helsinkiju do 20 u

Atini.

Prognoza za Balkan:

Sjutra iznad Balkana više oblaka, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Tokom dana će povremeno i mjestimično biti slabe kiše, a tokom noći u južnim i jugoistočnim predjelima i pljusakova s grmljavinom. Temperatura u većini mjesta od 15 do 22 stepena.

Zanimljivost:

Ovih dana svjedočimo neuobičajenim temperaturama za ovo doba godine.

