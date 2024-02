Oblačno uz povremenu kišu, temperatura do 15 stepeni

Na sjeveru Crne Gore sjutra pretežno oblačno uz povremenu kišu. Vjetar umjeren južni, u drugom dijelu dana u smirivanju. Temperatura do 11 stepeni. Na jugu, pretežno oblačno, ujutru je moguć pokoji pljusak praćen gramljavinom, a tokom ostatka dana uz pomalo sunca povremeno je moguća kiša. Južni vjetar će se do večernjih sati smiriti, tokom noći u skretanju na sjeverni. Temperatura do 15 stepeni.

More, talasasto, prema kraju dana u slabljenju. Jugo umjeren, samo na jugoistoku tokom jutra pojačan, prema kraju dana u smirivanju. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u utorak promjenljivo sa slabom kišom, na planinama susnježica. Sjeverni vjetar od sredine dana u pojačanju. U srijedu promjenljivo, samo još na planinama uz mogućnost za povremene, slabe padavine. Sjeverni vjetar jak, a temperatura u daljem, postepenom padu.

Na jugu, u utorak promjenljivo. Tokom prvog dijela dana sjeveroistočni vjetar slab do umjeren, a od popodnevnih sati u jačanju. Tokom noći na srijedu biće jak. U srijedu pretežno sunčano uz umjeren do jak sjeverni vjetar, ali još uvijek toplo sa temperaturom oko 16 stepeni.

EVROPA

Ciklon s centrom u Baltičkom moru sa svojom prostranom dolinom, donosi kišu većem dijelu Evrope, a snijeg i ledenu kišu Rusiji i jugu Skandinavije. Najhladnije će biti na sjeveru Finske i Švedske, skoro -30 u toku dana, najtoplije na jugu Portugala i Španije, do 20 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu pretežno oblačno i kišovito, a biće i pljuskova i grmljavine, krajem dana na zapadu prestanak padavina. Sjutra blagi pad temperature u većini oblasti, ali na sjeveru Grčke i dalje veoma toplo, s temperaturom do 20 stepeni.

Izvor-rtcg